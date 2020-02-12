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В Приморье ищут водителя, разбившего две иномарки и ушедшего по льду
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РИА Новости

В Приморье ищут водителя, разбившего две иномарки и ушедшего по льду

04:45 12.02.2020 (обновлено: 05:17 12.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Полиция ищет во Владивостоке водителя, который разбил две иномарки и ушел по льду от погони, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Сигнал о ДТП поступил в дежурную часть полка дорожно-постовой службы городской ГИБДД.
"По предварительной информации водитель автомашины Toyota Prius, скрываясь от сотрудников патрульно-постовой службы, совершил столкновение с двумя припаркованными автомашинами", - сообщил собеседник.
После аварии водитель продолжил движение в направлении Токаревского Маяка.
"Сотрудники полиции организовали преследование, в ходе которого были произведены несколько выстрелов по колесам автомобиля нарушителя" - отметил собеседник.
По его словам, нарушитель продолжил движение и выехал на лед в районе Токаревской кошки, где бросил машину и скрылся.
В полиции отмечают, что правонарушитель управлял автомобилем, взятым в аренду. Владельцу транспортного средства сообщили об инциденте и вернули ему автомобиль. Личность правонарушителя, управлявшего иномаркой, установлена, ведется его поиск.
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