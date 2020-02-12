В Приморье ищут водителя, разбившего две иномарки и ушедшего по льду

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Полиция ищет во Полиция ищет во Владивостоке водителя, который разбил две иномарки и ушел по льду от погони, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Сигнал о ДТП поступил в дежурную часть полка дорожно-постовой службы городской ГИБДД.

"По предварительной информации водитель автомашины Toyota Prius, скрываясь от сотрудников патрульно-постовой службы, совершил столкновение с двумя припаркованными автомашинами", - сообщил собеседник.

После аварии водитель продолжил движение в направлении Токаревского Маяка.

"Сотрудники полиции организовали преследование, в ходе которого были произведены несколько выстрелов по колесам автомобиля нарушителя" - отметил собеседник.

По его словам, нарушитель продолжил движение и выехал на лед в районе Токаревской кошки, где бросил машину и скрылся.