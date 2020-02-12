Предприниматель Эндрю Янг вышел из президентской гонки в США

"Сегодня я объявляю, что я прекращаю свою президентскую кампанию", - заявил Янг в Нью-Гэмпшире. Трансляцию вел телеканал CNN.
По его словам, стало понятно, что он не одержит победу в выборах.
"Я стою перед вами сегодня и говорю, что, несмотря на то, что мы не выиграли эти выборы, мы только начинаем", - позже сообщил Янг в Twitter.
Газета New York Times отмечает, что бизнесмен не уточнил, чем намерен заниматься после выхода из гонки, однако он не ответил негативно на вопрос о возможном выдвижении в мэры Нью-Йорка.
"Я ничего не исключаю", - ответил Янг на соответствующий вопрос.
Теперь в президентской гонке будут участвовать девять демократов, о своем отказе от гонки также сообщил сенатор Майкл Беннет.