Российские инспекторы проверят военный объект в Нидерландах

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская группа инспекторов посетит в среду военный объект вооружённых сил Российская группа инспекторов посетит в среду военный объект вооружённых сил Нидерландов , сообщает газета Вооруженных сил России " Красная звезда ".

"По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта вооружённых сил Нидерландов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инспекция пройдет 12 февраля в течение одного дня. Российская группа посетит военный объект в месте его обычного расположения мирного времени.

Такие посещения по оценке проводятся для проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.