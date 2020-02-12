В частном секторе Артема в Приморье загорелся двухэтажный дом

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Спасатели тушат двухэтажный частный дом и баню в Артеме Приморского края на общей площади в 280 "квадратов", сообщает региональный главк МЧС РФ.
Сообщение о пожаре в частном секторе поступило в 08.25 (01.25 мск). В 08.29 прибыли первые расчёты.
"Горят двухэтажный частный дом и баня. По предварительной оценке, площадь составляет 280 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение пожара продолжается. На пожаре задействованы 23 человека личного состава и 6 единиц техники", - сообщают спасатели.