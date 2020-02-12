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В частном секторе Артема в Приморье загорелся двухэтажный дом
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РИА Новости

В частном секторе Артема в Приморье загорелся двухэтажный дом

04:27 12.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Спасатели тушат двухэтажный частный дом и баню в Артеме Приморского края на общей площади в 280 "квадратов", сообщает региональный главк МЧС РФ.
Сообщение о пожаре в частном секторе поступило в 08.25 (01.25 мск). В 08.29 прибыли первые расчёты.
"Горят двухэтажный частный дом и баня. По предварительной оценке, площадь составляет 280 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение пожара продолжается. На пожаре задействованы 23 человека личного состава и 6 единиц техники", - сообщают спасатели.
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АртемПриморский крайПроисшествия
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