В частном секторе Артема в Приморье загорелся двухэтажный дом

"Горят двухэтажный частный дом и баня. По предварительной оценке, площадь составляет 280 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение пожара продолжается. На пожаре задействованы 23 человека личного состава и 6 единиц техники", - сообщают спасатели.