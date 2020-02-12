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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T04:09+0300
https://ria.ru/20200212/1564574951.html
США выразили Турции и России свое недовольство ситуацией в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/150107/72/1501077206_0:114:2200:1352_1036x0_80_0_0_95f4c1619644bd5d3b7c96d1dfd75726.jpg
РИА Новости

США выразили Турции и России свое недовольство ситуацией в Идлибе

04:09 12.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США дали понять России и Турции, что им не нравится происходящее в Идлибе, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Идлиб - это очень плохая ситуация. Мы сказали русским, что нам это не нравится, мы сказали туркам, что нам это не нравится. Но нет волшебной палочки, чтобы положить этому конец", - сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
По его словам, США не готовы своими войсками решать проблему, которую создали не они.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияСШАВ мире
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