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В ГИБДД назвали число погибших пешеходов при ДТП в Москве в 2019 году
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РИА Новости

В ГИБДД назвали число погибших пешеходов при ДТП в Москве в 2019 году

04:06 12.02.2020 (обновлено: 10:11 12.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Почти 200 пешеходов стали жертвами ДТП в Москве, это самая частая причина смерти на дорогах города в 2019 году, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Наибольшее количество погибших зарегистрировано при наездах на пешеходов – 197", - сообщили в ведомстве.
В августе в ведомстве сообщали, что среди погибших в авариях в Москве за первые 7 месяцев 2019 года было 40% пешеходов.
В ГИБДД рассказали, что в Москве за весь 2019 год произошло 702 ДТП, после которых водители скрылись с места происшествия (727 в 2018 году), а также 467 "пьяных" аварий с пострадавшими (498 в 2018 году).
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