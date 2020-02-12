В ГИБДД назвали число погибших пешеходов при ДТП в Москве в 2019 году

В августе в ведомстве сообщали, что среди погибших в авариях в Москве за первые 7 месяцев 2019 года было 40% пешеходов.

В ГИБДД рассказали, что в Москве за весь 2019 год произошло 702 ДТП, после которых водители скрылись с места происшествия (727 в 2018 году), а также 467 "пьяных" аварий с пострадавшими (498 в 2018 году).