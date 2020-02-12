Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире

Согласно данным обработки около 4% голосов, подтверждаются прогнозы о лидерстве сенатора-социалиста Сандерса – у него более 27%. Следом, как и ожидалось, идет бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане центрист Буттиджич – 22%. Замыкает тройку с 21% голосов сенатор Клобушар, которая так же считается умеренным кандидатом от демократов. Ее результат можно признать неожиданным.

По данным соцопросов, в этом штате лидировал Сандерс, а следом шел Буттиджич. Лидер гонки в национальном масштабе Байден формально был третьим, но дожидаться результатов он не стал и покинул Нью-Гэмпшир, тем самым признав свое поражение. Теперь политик хочет сосредоточиться на Неваде и Южной Каролине, где пройдут следующие праймериз. Ранее по итогам голосования в Айове 3 февраля он занял лишь третье место, что пагубно сказалось на его рейтинге.