Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире

МАНЧЕСТЕР (штат Нью-Гэмпшир, США), 12 фев - РИА Новости. Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Таковы первые результаты с избирательных участков, часть из которых закрылась в 19:00 (03:00 мск).
Согласно данным обработки около 4% голосов, подтверждаются прогнозы о лидерстве сенатора-социалиста Сандерса – у него более 27%. Следом, как и ожидалось, идет бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане центрист Буттиджич – 22%. Замыкает тройку с 21% голосов сенатор Клобушар, которая так же считается умеренным кандидатом от демократов. Ее результат можно признать неожиданным.
Сенатор Элизабет Уоррен, которую, как и Сандерса, относят к прогрессивным кандидатам, набирает 9,6%, а бывший вице-президент центрист Джо Байден – 8,5%.
Все избирательные участки закроются в 20:00 (04:00 мск).
По данным соцопросов, в этом штате лидировал Сандерс, а следом шел Буттиджич. Лидер гонки в национальном масштабе Байден формально был третьим, но дожидаться результатов он не стал и покинул Нью-Гэмпшир, тем самым признав свое поражение. Теперь политик хочет сосредоточиться на Неваде и Южной Каролине, где пройдут следующие праймериз. Ранее по итогам голосования в Айове 3 февраля он занял лишь третье место, что пагубно сказалось на его рейтинге.