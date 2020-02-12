Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T03:52+0300
https://ria.ru/20200212/1564574875.html
Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире
https://cdn21.img.ria.ru/images/147291/44/1472914442_0:0:2511:1412_1036x0_80_0_0_a299bd785a8fa7740d0a2abb3d92e302.jpg
РИА Новости

Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире

03:52 12.02.2020
2000
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБерни Сандерс
Берни Сандерс
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Берни Сандерс. Архивное фото
МАНЧЕСТЕР (штат Нью-Гэмпшир, США), 12 фев - РИА Новости. Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Таковы первые результаты с избирательных участков, часть из которых закрылась в 19:00 (03:00 мск).
Согласно данным обработки около 4% голосов, подтверждаются прогнозы о лидерстве сенатора-социалиста Сандерса – у него более 27%. Следом, как и ожидалось, идет бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане центрист Буттиджич – 22%. Замыкает тройку с 21% голосов сенатор Клобушар, которая так же считается умеренным кандидатом от демократов. Ее результат можно признать неожиданным.
Сенатор Элизабет Уоррен, которую, как и Сандерса, относят к прогрессивным кандидатам, набирает 9,6%, а бывший вице-президент центрист Джо Байден – 8,5%.
Все избирательные участки закроются в 20:00 (04:00 мск).
По данным соцопросов, в этом штате лидировал Сандерс, а следом шел Буттиджич. Лидер гонки в национальном масштабе Байден формально был третьим, но дожидаться результатов он не стал и покинул Нью-Гэмпшир, тем самым признав свое поражение. Теперь политик хочет сосредоточиться на Неваде и Южной Каролине, где пройдут следующие праймериз. Ранее по итогам голосования в Айове 3 февраля он занял лишь третье место, что пагубно сказалось на его рейтинге.
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Вчера, 08:38
Блумберг победил на праймериз в поселке Нью-Гэмпшира от двух партий
1281101
Обсудить 0
Эми КлобушарПит БуттиджичБерни СандерсНью-ГэмпширСШАВ мире
Рекомендуем
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен во время дебатов
Байден заявил, что вся борьба на выборах в США впереди
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
Владелец парка сафари-парка Тайган Олег Зубков и адвокат Арман Петросян после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Крыма
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
20:24В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
Лента новостейМолния