В Роскосмосе подтвердили, что один из запусков с Восточного отложен

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Очередной метеорологический спутник "Метеор-М" будет запущен с космодрома Очередной метеорологический спутник "Метеор-М" будет запущен с космодрома Восточный в 2021 году, на год позже плана, из-за необходимости дополнительных испытаний, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт спутника "Метеор-М" номер 2-3 с Восточного перенесен с ноября 2020 года на следующий год из-за неготовности космического аппарата. Таким образом, по его словам, в 2020 году с космодрома не будет ни одного запуска по федеральной космической программе РФ.

"Подтверждаем факт переноса запуска "Метеора-М" номер 2-3 с 2020 на 2021 год. Принято решение провести дополнительные испытания космического аппарата", - сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.

В сентябре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году с Восточного намечаются пять пусков - в апреле, мае, июне, июле и ноябре. Первые четыре старта намечались с британскими спутниками связи OneWeb, последний - с "Метеором-М" номер 2-3.

Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.

В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеор-М" номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2 также работает за пределами гарантийного срока службы.