Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-12T03:37+0300
https://ria.ru/20200212/1564574792.html
В Роскосмосе подтвердили, что один из запусков с Восточного отложен
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/16/1562761670_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_1f7410e5b7ece0f0b3ce70e5cc1c3f44.jpg
РИА Новости

В Роскосмосе подтвердили, что один из запусков с Восточного отложен

03:34 12.02.2020 (обновлено: 03:37 12.02.2020)
1896
CC0 / El Salvador / Спутник "Метеор-М" 2-2
Спутник Метеор-М 2-2
CC0 / El Salvador /
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Очередной метеорологический спутник "Метеор-М" будет запущен с космодрома Восточный в 2021 году, на год позже плана, из-за необходимости дополнительных испытаний, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт спутника "Метеор-М" номер 2-3 с Восточного перенесен с ноября 2020 года на следующий год из-за неготовности космического аппарата. Таким образом, по его словам, в 2020 году с космодрома не будет ни одного запуска по федеральной космической программе РФ.
"Подтверждаем факт переноса запуска "Метеора-М" номер 2-3 с 2020 на 2021 год. Принято решение провести дополнительные испытания космического аппарата", - сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.
Космодром Восточный
03:09РИА Наука
Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год
В сентябре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году с Восточного намечаются пять пусков - в апреле, мае, июне, июле и ноябре. Первые четыре старта намечались с британскими спутниками связи OneWeb, последний - с "Метеором-М" номер 2-3.
Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеор-М" номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2 также работает за пределами гарантийного срока службы.
Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В декабре 2019 года Роскосмос сообщил, что спутник "Метеор-М" номер 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию, но позже связь и управление спутником восстановили. В производстве находятся спутники "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.
Ракета-носитель Antares на стартовой площадке
10 февраля, 02:04Хочу стать космонавтом
Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
310107
Обсудить 0
РИА НаукаВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Россия
Рекомендуем
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Космодром Восточный
Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Мобильная башня обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный в Амурской области
Старт для ракеты "Союз" на Восточном не востребован, заявил эксперт
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание, посвящённое состоянию госкорпорации Роскосмос, строительству космодрома Восточный, созданию орбитальной группировки. 12 февраля 2020
Медведев провел совещание по Роскосмосу и Восточному
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Плавучий космодром Морской старт
Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Вспышка на Солнце
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018
"Роскосмос" намерен обсудить с НАСА полеты в дальний космос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
20:24В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
Лента новостейМолния