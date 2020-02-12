На Украине эксперт предложил продать земли для "защиты" от России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Киевский экономист, президент Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда предложил продать американским компаниям земли на восточной границе страны для защиты от "агрессии" России , об этом он заявил в интервью порталу " Обозреватель ".

"Я бы лично говорил — давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес", — заявил Свереда, комментируя законопроект о создании свободного рынка земли на Украине.

При проведении украинскими властями "системной работы" компании из США "спокойно" пойдут на такой шаг, предположил экономист. По его словам, Украине необходимо искать партнеров для защиты. "Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить", — заявил Свереда.

Экономист добавил, что продажа земли американцам также позволила бы решить вопрос с добычей в стране сланцевого газа и других полезных ископаемых.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу: ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.