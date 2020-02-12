В 70 российских регионах нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Контрабандные сигареты из Контрабандные сигареты из Белоруссии в январе продавали почти во всех регионах России : к такому выводу пришла IT-компания "Эвотор", проанализировав данные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране в январе 2020 года (результаты есть у РИА Новости).

"Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах", — отметили в "Эвоторе". В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo.

Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22 процента). В Республике Дагестан — каждая десятая (десять процентов). Существенная доля нелегальных сигарет из Белоруссии также наблюдается в Вологодской области (восемь процентов), Ивановской области (семь процентов), Санкт-Петербурге (шесть процентов), Волгоградской области (пять процентов).

Популярность нелегальной продукции легко объяснима, говорят в "Эвоторе". Средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей против 93 рублей.

"По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают три процента магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1 процента. Но доля всего нелегального табака намного выше", — сказал директор по маркировке "Эвотора" Вячеслав Предыбайло.