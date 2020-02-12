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В 70 российских регионах нашли контрабандные сигареты из Белоруссии
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РИА Новости

В 70 российских регионах нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

03:41 12.02.2020 (обновлено: 12:57 12.02.2020)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПепельница с окурками
Пепельница с окурками
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Пепельница с окурками. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Контрабандные сигареты из Белоруссии в январе продавали почти во всех регионах России: к такому выводу пришла IT-компания "Эвотор", проанализировав данные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране в январе 2020 года (результаты есть у РИА Новости).
"Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах", — отметили в "Эвоторе". В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo.
Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22 процента). В Республике Дагестан — каждая десятая (десять процентов). Существенная доля нелегальных сигарет из Белоруссии также наблюдается в Вологодской области (восемь процентов), Ивановской области (семь процентов), Санкт-Петербурге (шесть процентов), Волгоградской области (пять процентов).
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Исследование: в России выросла доля нелегальной табачной продукции
Популярность нелегальной продукции легко объяснима, говорят в "Эвоторе". Средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей против 93 рублей.
"По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают три процента магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1 процента. Но доля всего нелегального табака намного выше", — сказал директор по маркировке "Эвотора" Вячеслав Предыбайло.
Он также напомнил, что с 1 июля 2020 года розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар — по электронным накладным. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность. "Снижение доли нелегального товара сделает конкуренцию в этом бизнесе более честной, так как нарушители не смогут демпинговать", — пояснил он.
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БелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Интересно а как они к нам попали, кто не выполняет свои обязанности???
12 февраля, 05:05
Полковник Васин
1211540035
Сигареты со вкусом креветки
12 февраля, 06:14
ЛКЛысый Кучерявый
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