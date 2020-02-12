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Туризм
2020-02-12T03:46+0300
https://ria.ru/20200212/1564574683.html
Исследование: Германия осенью вошла в туристический топ-3 у россиян
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РИА Новости

Исследование: Германия осенью вошла в туристический топ-3 у россиян

03:46 12.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Города мира. Берлин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Германия осенью вошла в первую тройку наиболее популярных у россиян туристических направлений, где первые места, как и летом, заняли Турция и Италия, показало исследование картографического сервиса Maps.me, сообщили РИА Новости в компании.
В рамках исследования сервис Maps.me составил рейтинг самых популярных у российских туристов стран минувшей осенью на основе количества скачиваний карты страны пользователями из России в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.
"Первое место, как и в летнем рейтинге, досталось Турции, где россиян больше всего привлекает Средиземноморское побережье. Второе место по-прежнему держит Италия: наши туристы интересуются, прежде всего, регионом Лацио, на территории которого находится и итальянская столица – Рим. Замкнула топ-3 Германия: россияне проявили к ней, и в особенности к ее столице – Берлину – повышенный интерес. Летом страна была чуть менее популярна: она располагалась на пятом месте рейтинга", - рассказали в Maps.me по итогам исследования.
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В пятерку самых популярных у российских туристов стран также вошли потерявшая с лета место в топ-3 Польша и Испания, которая также за три месяца опустилась на одну строчку. На местах с шестого по десятое расположились Чехия, Франция, Таиланд, оказавшийся единственной азиатской страной в топ-10, Грузия и Литва.
Во второй десятке также преобладают европейские страны. На 11 месте – Греция, где, как и летом, центром притяжения российских туристов был Крит; на 12 – Австрия, 13 место досталось Китаю. Также в осенние месяцы россиян интересовали Финляндия, Латвия, Кипр, Эстония, Венгрия, ОАЭ и Нидерланды.
Сервис Maps.me был запущен в 2010 году. В 2014 году компанию приобрела Mail.Ru Group. Сейчас сервис насчитывает уже более 120 миллионов установок по всему миру, при этом около 13% его пользователей находятся в России.
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ТуризмГерманияРоссия
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