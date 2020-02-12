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ВТБ запустил проект оплаты услуг ЖКХ через Систему быстрых платежей
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РИА Новости

ВТБ запустил проект оплаты услуг ЖКХ через Систему быстрых платежей

03:30 12.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска группы ВТБ на крыше здания. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крупнейший на сегодня участник Системы быстрых платежей банк (СБП) ВТБ запустил пилотный проект, который в том числе позволяет оплачивать жилищно-коммунальные услуги жителям Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
СБП была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 30 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
"ВТБ в пилотном режиме уже подключил к Системе быстрых платежей "М.Видео", "Ростелеком", "Эльдорадо" и "МосОблЕИРЦ". В этом году мы планируем активно подключать к СБП и другие компании в различных сферах, в том числе продукты питания, аптеки, сфера услуг. На данный момент мы прорабатываем запуск системы с железнодорожными перевозчиками", - сообщили в банке. Компания "МосОблЕИРЦ" позволяет жителям Подмосковья оплачивать жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет или в клиентских офисах, указано на ее официальном сайте.
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Другие участники системы также работают над внедрением оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода. Так, банк "Русский стандарт" в тестовом режиме обеспечил пополнение брокерских счетов в компании "БКС брокер" и перевод денег в пользу благотворительного фонда "Дом Роналда Макдоналда". "Почта банк" собирался запустить сервис оплаты товаров и услуг через СБП в этом году, однако конкретных планов в кредитной организации пока не раскрывают. Переговоры с партнерами на эту тему в настоящее время ведет Райффайзенбанк.
"Мы ведем работу над запуском: сетевые ритейл-магазины, брокерские и управляющие компании, страховые, вендинг, мода, мебель и некоммерческие организации. Мы видим, что СБП интересен вне зависимости от категории клиента", - поделился планами руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов.
Промсвязьбанк помимо предприятий в сфере обслуживания ведет переговоры с вендинговыми сетями, АЗС, брокерскими конторами, поставщиками ЖКУ, крупными платформами (платежные агрегаторы, CRM системы), благотворительными фондами, микрокредитными организациями, страховыми компаниями. "Также до конца текущего года планируем активно подключать магазины бытовой электроники и супермаркеты", - говорит заместитель директора департамента электронного бизнеса банка Никита Хомутов.
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