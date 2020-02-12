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https://ria.ru/20200212/1564574627.html
США намерены обсуждать с Россией продление СНВ-3 за закрытыми дверями
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РИА Новости

США намерены обсуждать с Россией продление СНВ-3 за закрытыми дверями

03:23 12.02.2020 (обновлено: 08:40 12.02.2020)
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© Фото : United States government workСоветник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен
© Фото : United States government work
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. США предпочитают обсуждать с Россией условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями, рассчитывают на переговоры в скором времени, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
"Мы будем вести переговоры по этому поводу с российскими властями и Владимиром Путиным, а не в медийном пространстве. Мы очень скоро сядем с российскими коллегами за стол переговоров и обсудим эти важные вопросы", - сказал он в Атлантическом совете в Вашингтоне, отвечая на вопрос о возможных предварительных условиях для продления этого договора.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 18:10
"Позиция в силе". В МИД рассказали о предложении к США продлить СНВ-3
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Договор СНВ-3РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
сша недоговороспособны
12 февраля, 07:33
aakuasb
4800000
Хватит уже разоружались, сам мистер Горбачефф таких делов начудил, что аш тошно становится.
12 февраля, 06:25
HHose865855
4700000
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