США намерены обсуждать с Россией продление СНВ-3 за закрытыми дверями

"Мы будем вести переговоры по этому поводу с российскими властями и Владимиром Путиным, а не в медийном пространстве. Мы очень скоро сядем с российскими коллегами за стол переговоров и обсудим эти важные вопросы", - сказал он в Атлантическом совете в Вашингтоне, отвечая на вопрос о возможных предварительных условиях для продления этого договора.