"Мы будем вести переговоры по этому поводу с российскими властями и Владимиром Путиным, а не в медийном пространстве. Мы очень скоро сядем с российскими коллегами за стол переговоров и обсудим эти важные вопросы", - сказал он в Атлантическом совете в Вашингтоне, отвечая на вопрос о возможных предварительных условиях для продления этого договора.
США намерены обсуждать с Россией продление СНВ-3 за закрытыми дверями
03:23 12.02.2020 (обновлено: 08:40 12.02.2020)
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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Архивное фото