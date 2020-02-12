Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-12T06:04+0300
https://ria.ru/20200212/1564574602.html
Россияне назвали "Дневник памяти" лучшей мелодрамой XXI века
https://cdn24.img.ria.ru/images/150830/61/1508306104_0:37:985:591_1036x0_80_0_0_41c67c8e1feddfe6ccb40a93aa38dbdf.jpg
РИА Новости

Россияне назвали "Дневник памяти" лучшей мелодрамой XXI века

03:23 12.02.2020 (обновлено: 06:04 12.02.2020)
7601
© New Line Cinema (2004) Кадр из фильма "Дневник памяти", снятого по одноименному роману Николаса Спаркса
Кадр из фильма Дневник памяти, снятого по одноименному роману Николаса Спаркса
© New Line Cinema (2004)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лучшей мелодрамой XXI века по мнению россиян стал фильм "Дневник памяти" Ника Кассаветиса с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс, в тройку лидеров также вошли "Загадочная история Бенджамина Баттона" Дэвида Финчера и "Великий Гэтсби" База Лурмана, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".

"Ко Дню святого Валентина проект Кино Mail.ru изучил все фильмы в жанре мелодрамы, выпущенные с 2000 года по настоящее время, и составил рейтинг лучших романтических лент, а также определил лучшую современную российскую мелодраму. В результате изучения и подсчета зрительских рейтингов, проекту удалось определить лучшую мелодраму XXI века – ею стала лента 2004 года "Дневник памяти" с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс в главных ролях", - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

Фильм "Дневник памяти" режиссера Ника Кассаветиса снят по мотивам одноименного романа американского писателя Николаса Спаркса. Он повествует об отношениях парня из бедной семьи и дочери богатых аристократов. В юности их разлучают родители девушки, позднее надежду на встречу отнимает Вторая мировая война. Отношения Ноя и Элли возобновляются много лет спустя.
Исследование проекта включало все полнометражные ленты, выпущенные с 2000 года, ключевым жанром которых является мелодрама. Второе место топа занял фильм "Загадочная история Бенджамина Баттона" режиссера Дэвида Финчера с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт, на третьем оказался "Великий Гэтсби" с Леонардо ДиКаприо и Кэри Маллиган. Кроме того, в список вошли картины "Виноваты звезды", "Спеши любить", "Амели", "Кейт и Лео", "Дневник Бриджит Джонс" и другие.
"Проект отдельно изучил современные российские мелодрамы, выпущенные с 2000 года, и составил топ лучших на основе оценок зрителей. Лучшей российской мелодрамой XXI века стала "Аритмия" Бориса Хлебникова", - добавили в пресс-службе.
Рейтинг российских фильмов включает также мелодрамы "Приходи на меня посмотреть" Михаила Аграновича и Олега Янковского, "Благословите женщину" Станислава Говорухина, "Неадекватные люди" Романа Каримова.
Полезное кино: ученые доказали благотворное влияние искусства
14 января, 19:44Акценты
Полезное кино: ученые доказали благотворное влияние искусстваОказывается, поход в кинотеатр – это не только удовольствие, приятное времяпрепровождение, но и полезная тренировка для сердечной мышцы. К такому выводу пришли ученые факультета экспериментальной психологии Университетского колледжа Лондона. И сравнили это занятие с облегченным видом кардиотренировки.
26031232
Обсудить 5
КультураРайан ГослингРоссия
Рекомендуем
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
ГИБДД назвала самое игнорируемое москвичами правило дорожного движения
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Владелец парка сафари-парка Тайган Олег Зубков и адвокат Арман Петросян после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Крыма
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
20:24В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
Лента новостейМолния