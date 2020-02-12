Россияне назвали "Дневник памяти" лучшей мелодрамой XXI века

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лучшей мелодрамой XXI века по мнению россиян стал фильм "Дневник памяти" Ника Кассаветиса с Лучшей мелодрамой XXI века по мнению россиян стал фильм "Дневник памяти" Ника Кассаветиса с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс, в тройку лидеров также вошли "Загадочная история Бенджамина Баттона" Дэвида Финчера и "Великий Гэтсби" База Лурмана, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".

"Ко Дню святого Валентина проект Кино Mail.ru изучил все фильмы в жанре мелодрамы, выпущенные с 2000 года по настоящее время, и составил рейтинг лучших романтических лент, а также определил лучшую современную российскую мелодраму. В результате изучения и подсчета зрительских рейтингов, проекту удалось определить лучшую мелодраму XXI века – ею стала лента 2004 года "Дневник памяти" с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс в главных ролях", - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

Фильм "Дневник памяти" режиссера Ника Кассаветиса снят по мотивам одноименного романа американского писателя Николаса Спаркса. Он повествует об отношениях парня из бедной семьи и дочери богатых аристократов. В юности их разлучают родители девушки, позднее надежду на встречу отнимает Вторая мировая война. Отношения Ноя и Элли возобновляются много лет спустя.

Исследование проекта включало все полнометражные ленты, выпущенные с 2000 года, ключевым жанром которых является мелодрама. Второе место топа занял фильм "Загадочная история Бенджамина Баттона" режиссера Дэвида Финчера с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт, на третьем оказался "Великий Гэтсби" с Леонардо ДиКаприо и Кэри Маллиган. Кроме того, в список вошли картины "Виноваты звезды", "Спеши любить", "Амели", "Кейт и Лео", "Дневник Бриджит Джонс" и другие.

"Проект отдельно изучил современные российские мелодрамы, выпущенные с 2000 года, и составил топ лучших на основе оценок зрителей. Лучшей российской мелодрамой XXI века стала "Аритмия" Бориса Хлебникова", - добавили в пресс-службе.