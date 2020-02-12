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Калининградские власти подготовили поправки в закон об "офшоре"
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РИА Новости

Калининградские власти подготовили поправки в закон об "офшоре"

03:21 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 12 фев - РИА Новости. Калининградские власти подготовили пакет поправок в закон о специальном административном районе, согласно которым планируется увеличить количество офшорных юрисдикций, откуда компании смогут перерегистрироваться в Калининграде, сообщил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
В августе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов (САР) с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае. Эти решения создали конкурентоспособный налоговый режим, предоставляющий возможность иностранным компаниям, в том числе с российским капиталом, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ.
"Сейчас у нас подготовлен еще один пакет поправок, мы считаем, что не стоит ограничивать компании в перерегистрации из других офшорных юрисдикций какими-то сроками. По сути сейчас только старые компании, существующие, могут перерегистрироваться. Мы расширили количество офшорных юрисдикций, из которых они могут приходить к нам", - сказал Алиханов.
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По его мнению, создание новых компаний в калининградском "офшоре" также существенно упростило бы организацию международных видов бизнеса.
"Мы активно участвуем во внесении поправок в этот закон, уже дважды эти поправки принимались. Это возможность регистрации резидентами водных и авиасудов. Сейчас подготовлены поправки нашей Корпорацией развития области в кодекс о мореплавании, и тогда они смогут заработать в полную силу... У нас был KPI зарегистрировать 15 компаний на двоих с Владивостоком. За нашу корпорацию развития я не переживаю, они со своей задачей справились", - добавил Алиханов.
По данным Корпорации развития Калининградской области, на которую возложены функции управляющей компании в специальном административном районе на территории острова Октябрьский, по итогам 2019 года была зарегистрирована 21 международная компания, еще несколько принятых заявок от иностранных компаний находится в процессе рассмотрения.-0-
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Антон АлихановКалининградская областьКалининградЭкономика
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