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ГИБДД назвала самое игнорируемое москвичами правило дорожного движения
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РИА Новости

ГИБДД назвала самое игнорируемое москвичами правило дорожного движения

03:20 12.02.2020 (обновлено: 10:12 12.02.2020)
26205
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Москве
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Автомобилисты Москвы в прошедшем году чаще всего нарушали скоростной режим, число таких правонарушений превысило 14 миллионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"В 2019 году сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено 27,9 миллиона административных правонарушений, из которых наибольшую долю составляют превышение установленной скорости движения - 14,5 миллиона правонарушений", - рассказали в пресс-службе.
По данным ГИБДД, число зарегистрированных случаев превышения скорости уменьшилось, за 2018 год эта цифра составила более 15,9 миллиона.
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ГИБДД МВД РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
Я тут на днях по одному подмосковному городу ехала, там максимальная скорость меняется знаками по нескольку раз на маршруте и камеры. Было время, когда едешь по городу и знаешь, 60, выехала за город, знаешь - 90, на трассу - 110. Теперь знак на знаке: 40-50-конце предыдущего знака (то есть снова 60). Ужас, пока не выеха, вся на нервах
12 февраля, 08:51
ТХТолькоЗа Хорошее
2111003
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