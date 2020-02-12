ГИБДД назвала самое игнорируемое москвичами правило дорожного движения

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Автомобилисты Москвы в прошедшем году чаще всего нарушали скоростной режим, число таких правонарушений превысило 14 миллионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"В 2019 году сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено 27,9 миллиона административных правонарушений, из которых наибольшую долю составляют превышение установленной скорости движения - 14,5 миллиона правонарушений", - рассказали в пресс-службе.
По данным ГИБДД, число зарегистрированных случаев превышения скорости уменьшилось, за 2018 год эта цифра составила более 15,9 миллиона.
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