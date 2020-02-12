Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса , говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.

"У 39 человек выявлена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию, они будут направлены в медицинские учреждения. Таким образом, положительная реакция выявлена у 174 человек", - сообщает ведомство.

Как сообщил министр здравоохранения Като Кацунобу, также новый тип вируса выявлен у одного сотрудника карантинной службы.

В понедельник положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию была выявлена у 65 человек. Таким образом, всего с новым типом коронавируса на берег было направлено 135 человек с Diamond Princess. Согласно первоначальному плану, карантин судна должен продлиться до 19 февраля. После этого люди смогут покинуть судно.

В Японии до этого был подтвержден 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором к моменту его прибытия к порту Йокогама находилось 3700 человек. Среди них 24 гражданина России, однако среди заболевших россиян нет.