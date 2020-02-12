Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.
"У 39 человек выявлена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию, они будут направлены в медицинские учреждения. Таким образом, положительная реакция выявлена у 174 человек", - сообщает ведомство.
Как сообщил министр здравоохранения Като Кацунобу, также новый тип вируса выявлен у одного сотрудника карантинной службы.
В понедельник положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию была выявлена у 65 человек. Таким образом, всего с новым типом коронавируса на берег было направлено 135 человек с Diamond Princess. Согласно первоначальному плану, карантин судна должен продлиться до 19 февраля. После этого люди смогут покинуть судно.
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В Японии до этого был подтвержден 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором к моменту его прибытия к порту Йокогама находилось 3700 человек. Среди них 24 гражданина России, однако среди заболевших россиян нет.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1016 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 42,6 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР, еще более 290 тысяч человек с подозрением на новый тип вируса остаются под медицинским наблюдением.
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