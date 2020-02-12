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Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина
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РИА Новости

Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина

03:14 12.02.2020 (обновлено: 11:15 12.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову запретить в школах празднование Дня святого Валентина, поскольку он может сформировать у подростков искаженные представления о любви.
Милонов в обращении министру (текст есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что метафизическое наполнение Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, лишено глубины и философской мудрости. Депутат полагает, что этот праздник настолько же близок к истинным чувствам, "насколько близки к историческому контексту американские фильмы 50-х годов о Советском Союзе".

"В данном случае вызывает опасение, что необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях. "Пластиковость" и потребительская сущность этого "праздника" крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости", — говорится в письме Милонова.

В связи с этим депутат предложил министру рассмотреть возможность введения превентивного запрета на празднование Дня святого Валентина в стенах государственных образовательных учреждений "ввиду его противоестественности традициям отечественной культуры и потенциальной опасности для гармоничного развития подрастающего поколения".
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День святого ВалентинаВиталий МилоновРоссияОбщество
Популярные комментарии
Милонов прав. Американизм нужно убирать из повседневной жизни.
12 февраля, 05:31
Эдик Камушкин
92200019
Лучше бы запретили в школах и детских садах Хеллоуин - праздник древних кельтов Ирландии и Шотландии! Больно смотреть как наших славянских детей наряжают упырями и прочей нечестью, и внушают, что это хорошо, весело, это праздник, надо радоваться, что вы такие. Просто ужас!
12 февраля, 07:57
ВИВасилий Иванов
50000011
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