Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову запретить в школах празднование Дня святого Валентина, поскольку он может сформировать у подростков искаженные представления о любви.
Милонов в обращении министру (текст есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что метафизическое наполнение Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, лишено глубины и философской мудрости. Депутат полагает, что этот праздник настолько же близок к истинным чувствам, "насколько близки к историческому контексту американские фильмы 50-х годов о Советском Союзе".
"В данном случае вызывает опасение, что необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях. "Пластиковость" и потребительская сущность этого "праздника" крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости", — говорится в письме Милонова.
В связи с этим депутат предложил министру рассмотреть возможность введения превентивного запрета на празднование Дня святого Валентина в стенах государственных образовательных учреждений "ввиду его противоестественности традициям отечественной культуры и потенциальной опасности для гармоничного развития подрастающего поколения".