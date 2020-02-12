Белый дом: Китаю не интересны переговоры по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Китай не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен.

Высокопоставленный представитель администрации также предположил, что Китай "гораздо больше готов к гонке вооружений, чем к этому готовы были когда-либо в России".

"Пока, и это не удивительно, Китай не заинтересован в контроле над вооружениями", - сказал О'Брайен, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. По его словам, у Пекина "много денег", и он стремительно продвигается в модернизации вооруженных сил.