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Белый дом: Китаю не интересны переговоры по контролю над вооружениями
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РИА Новости

Белый дом: Китаю не интересны переговоры по контролю над вооружениями

03:12 12.02.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Китай не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен.
Высокопоставленный представитель администрации также предположил, что Китай "гораздо больше готов к гонке вооружений, чем к этому готовы были когда-либо в России".
"Пока, и это не удивительно, Китай не заинтересован в контроле над вооружениями", - сказал О'Брайен, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. По его словам, у Пекина "много денег", и он стремительно продвигается в модернизации вооруженных сил.
"Но Россия заинтересована, и Соединенные Штаты заинтересованы", - отметил О'Брайен. Он выразил надежду, что если в переговорах с Россией удастся достичь прогресса, тогда на Китай "будет оказано давление", и они присоединятся к предпринимаемым усилиям.
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