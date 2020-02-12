Белый дом: Китаю не интересны переговоры по контролю над вооружениями

Высокопоставленный представитель администрации также предположил, что Китай "гораздо больше готов к гонке вооружений, чем к этому готовы были когда-либо в России".
"Пока, и это не удивительно, Китай не заинтересован в контроле над вооружениями", - сказал О'Брайен, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. По его словам, у Пекина "много денег", и он стремительно продвигается в модернизации вооруженных сил.
"Но Россия заинтересована, и Соединенные Штаты заинтересованы", - отметил О'Брайен. Он выразил надежду, что если в переговорах с Россией удастся достичь прогресса, тогда на Китай "будет оказано давление", и они присоединятся к предпринимаемым усилиям.
7 февраля, 21:16В НАТО призвали Китай участвовать в контроле над вооружениями