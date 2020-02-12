Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Один из пяти запланированных в 2020 году пусков с космодрома Один из пяти запланированных в 2020 году пусков с космодрома Восточный отложен на 2021 год, оставшиеся четыре старта будут выполнены по коммерческой программе, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В сентябре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году с Восточного намечаются пять пусков - в апреле, мае, июне, июле и ноябре.

"В 2020 году планировались четыре запуска с британскими спутниками связи OneWeb, а также запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-3", - сказал собеседник агентства.

"Последний старт в этом году не состоится, его перенесли на 2021 год, так как "Метеор" не успевают изготовить к этому сроку", - добавил он.

Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.

В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеор-М" номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2 также работает за пределами гарантийного срока службы.