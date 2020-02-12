Коронавирус может повлиять на реализацию торговой сделки США и Китая

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Эпидемия коронавируса может повлиять на реализацию первой части торговой сделки США и Китая, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
По его словам, Китай обязался закупать больше сельскохозяйственной продукции, и коронавирус нанес ущерб их сельхозпромышленности. Однако, как считает О’Брайен, коронавирус "может повлиять на первую фазу сделки".
"Мы ожидаем, что первая часть сделки позволит Китаю импортировать больше продовольствия", - сказал он, уточнив, что коронавирус при этом может "повлиять на то, насколько большие будут закупки".
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