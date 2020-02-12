Коронавирус может повлиять на реализацию торговой сделки США и Китая

По его словам, Китай обязался закупать больше сельскохозяйственной продукции, и коронавирус нанес ущерб их сельхозпромышленности. Однако, как считает О’Брайен, коронавирус "может повлиять на первую фазу сделки".

"Мы ожидаем, что первая часть сделки позволит Китаю импортировать больше продовольствия", - сказал он, уточнив, что коронавирус при этом может "повлиять на то, насколько большие будут закупки".