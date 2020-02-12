Совбез ООН продлил санкции против Ливии

ООН, 12 фев – РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию о продлении санкций в отношении Ливии , в том числе оружейного эмбарго, запрета на импорт и экспорт нефтепродуктов, передает корреспондент РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 14 членов СБ ООН. Россия воздержалась.

"Совет Безопасности постановляет продлить до 30 апреля 2021 года срок действия разрешений и мер, предусмотренных резолюцией 2146", - сказано в документе.

Резолюция 2146 была принята в 2014 году и запрещала незаконный экспорт сырой нефти из Ливии и давала государствам-членам ООН полномочия для проверки судов в открытом море.

"Мы не смогли поддержать подготовленный Великобританией и Германией проект резолюции, продляющий санкционный режим в отношении Ливии, поскольку в нем были учтены наши принципиальные и должным образом обоснованные замечания", - сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что соавторы включили в резолюцию нововведения по незаконному импорту нефтепродуктов в Ливию.

В тексте сказано, что "Совет Безопасности осуждает попытки незаконного экспорта из Ливии нефти, в том числе сырой, и продуктов нефтепереработки". Однако в отличие от прошлого раза, когда действие санкций продлевалось, в нынешнем документе появилось упоминание об импорте нефтепродуктов в Ливию. В частности в тексте сказано, что Совбез "просит группу экспертов пристально следить за незаконным импортом в Ливию" нефти, включая продукты нефтепереработки.

"Хотели бы подчеркнуть, что негативное влияние ввоза нефтепродуктов на ливийскую экономику не столь очевидно. Сейчас в Ливию из-за упадка ее собственных перерабатывающих мощностей ввозится примерно три четверти всего объема нефтепродуктов", - отметил Небензя.

По его словам, "колоссальная часть при этом стараниями вооруженных группировок уходит на внутренний "черный рынок", а также за рубеж". "Нельзя забывать также о потребностях ливийцев, проживающих на востоке страны, до которых поставки нефтепродуктов и попросту не доходят", - добавил он.

Он подчеркнул, что природные богатства Ливии должны использоваться во благо населения страны, а не служить корыстным интересам сторонних государств. "Все вопросы, касающиеся контроля над нефтяной инфраструктурой и экспортных операций, должны решаться самими ливийцами", - добавил постпред.

Согласно тексту резолюции, СБ ООН "призывает в полной мере соблюдать эмбарго на поставки оружия и призывает далее все государства-члены не вмешиваться в конфликт и не принимать меры, которые усугубляют конфликт". Кроме того согласно тексту, физические и юридические лица, нарушающие запрет на поставку оружия "подлежат включению в санкционный перечень".

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.