Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T04:30+0300
https://ria.ru/20200212/1564574257.html
Совбез ООН продлил санкции против Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156300/66/1563006618_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_74bb0c5fc253f2a867d9a9d892c0fba8.jpg
РИА Новости

Совбез ООН продлил санкции против Ливии

02:55 12.02.2020 (обновлено: 04:30 12.02.2020)
472
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Ситуация в Ливии. Архивное фото
ООН, 12 фев – РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию о продлении санкций в отношении Ливии, в том числе оружейного эмбарго, запрета на импорт и экспорт нефтепродуктов, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 14 членов СБ ООН. Россия воздержалась.
"Совет Безопасности постановляет продлить до 30 апреля 2021 года срок действия разрешений и мер, предусмотренных резолюцией 2146", - сказано в документе.
Резолюция 2146 была принята в 2014 году и запрещала незаконный экспорт сырой нефти из Ливии и давала государствам-членам ООН полномочия для проверки судов в открытом море.
"Мы не смогли поддержать подготовленный Великобританией и Германией проект резолюции, продляющий санкционный режим в отношении Ливии, поскольку в нем были учтены наши принципиальные и должным образом обоснованные замечания", - сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он отметил, что соавторы включили в резолюцию нововведения по незаконному импорту нефтепродуктов в Ливию.
Военные в Ливии
Вчера, 13:03
В МИД оценили развитие ситуации в Ливии
В тексте сказано, что "Совет Безопасности осуждает попытки незаконного экспорта из Ливии нефти, в том числе сырой, и продуктов нефтепереработки". Однако в отличие от прошлого раза, когда действие санкций продлевалось, в нынешнем документе появилось упоминание об импорте нефтепродуктов в Ливию. В частности в тексте сказано, что Совбез "просит группу экспертов пристально следить за незаконным импортом в Ливию" нефти, включая продукты нефтепереработки.
"Хотели бы подчеркнуть, что негативное влияние ввоза нефтепродуктов на ливийскую экономику не столь очевидно. Сейчас в Ливию из-за упадка ее собственных перерабатывающих мощностей ввозится примерно три четверти всего объема нефтепродуктов", - отметил Небензя.
По его словам, "колоссальная часть при этом стараниями вооруженных группировок уходит на внутренний "черный рынок", а также за рубеж". "Нельзя забывать также о потребностях ливийцев, проживающих на востоке страны, до которых поставки нефтепродуктов и попросту не доходят", - добавил он.
Он подчеркнул, что природные богатства Ливии должны использоваться во благо населения страны, а не служить корыстным интересам сторонних государств. "Все вопросы, касающиеся контроля над нефтяной инфраструктурой и экспортных операций, должны решаться самими ливийцами", - добавил постпред.
Ливия
Вчера, 00:43
В Италии рассказали, что должна включать резолюция СБ ООН по Ливии
Согласно тексту резолюции, СБ ООН "призывает в полной мере соблюдать эмбарго на поставки оружия и призывает далее все государства-члены не вмешиваться в конфликт и не принимать меры, которые усугубляют конфликт". Кроме того согласно тексту, физические и юридические лица, нарушающие запрет на поставку оружия "подлежат включению в санкционный перечень".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Организовать прямые переговоры между сторонами ливийского конфликта на мероприятии не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
210003
Обсудить 0
Совет Безопасности ООНЛивияВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро приказал создать в Венесуэле авиаконструкторское бюро
Роберт О'Брайен
Совет по нацбезопасности США претерпел значительные сокращения
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не вмешивался в дело Стоуна, хотя имел на это право
США
CNN: США могут на этой неделе объявить о соглашении с талибами
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил по телефону с премьером Италии ситуацию в Ливии
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Американские военные
Сухопутные силы США создали штаб корпуса для координации с европейцами
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Силы Хафтара не разрешают самолетам миссии ООН садиться в Ливии
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
Здание Европарламента в Брюсселе
Европарламент одобрил соглашение о свободной торговле с Вьетнамом
Боевики поддерживаемых Турцией формирований в сирийской провинции Идлиб
В Турции заявили, что ждут от США более конкретной поддержки по Идлибу
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом: Китаю не интересны переговоры по контролю над вооружениями
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров и Маас обсудили проекты резолюций по урегулированию в Ливии
Покупатель в фирменном магазине Huawei
WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
20:24В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
Лента новостейМолния