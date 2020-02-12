Совет по нацбезопасности США претерпел значительные сокращения

По его словам, в Совете по нацбезопасности происходит реорганизация с целью оптимизации работы. "Мы не считаем, что есть необходимость воссоздания маленького госдепартамента или маленького Пентагона", - добавил О'Брайен, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он отметил, что ранее число сотрудников, которые вовлечены в разработку внешнеполитического курса, составляло около 175, к концу этой неделе их число сократится до 115-120 человек. По его словам, это число соответствует тому, что было в предыдущих республиканских администрациях.