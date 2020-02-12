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Совет по нацбезопасности США претерпел значительные сокращения
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РИА Новости

Совет по нацбезопасности США претерпел значительные сокращения

02:54 12.02.2020
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© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
Роберт О'Брайен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил о значительных сокращениях в штате СНБ.
По его словам, в Совете по нацбезопасности происходит реорганизация с целью оптимизации работы. "Мы не считаем, что есть необходимость воссоздания маленького госдепартамента или маленького Пентагона", - добавил О'Брайен, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Он отметил, что ранее число сотрудников, которые вовлечены в разработку внешнеполитического курса, составляло около 175, к концу этой неделе их число сократится до 115-120 человек. По его словам, это число соответствует тому, что было в предыдущих республиканских администрациях.
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