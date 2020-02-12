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Третий самолет с гражданами Южной Кореи прибыл из Уханя в Сеул
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РИА Новости

Третий самолет с гражданами Южной Кореи прибыл из Уханя в Сеул

02:51 12.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 12 фев - РИА Новости. Третий чартерный рейс, организованный правительством Южной Кореи, эвакуировал примерно 140 южнокорейских граждан и их китайских родственников из города Ухань и его окрестностей, сообщает агентство Рёнхап.
Ранее генеральное консульство Южной Кореи в Ухане сообщило, что получило от правительства КНР разрешение вывезти из страны не только южнокорейских граждан, но и их детей и супругов, которые сами являются гражданами КНР. На первых двух чартерных рейсах покинуть страну могли только граждане Южной Кореи. Все члены их семей, которые имели китайское гражданство были вынуждены остаться в городе, где бушует эпидемия коронавируса.
На борту Airbus A330 авиакомпании Korean Air в Ухань вечером 11 февраля прибыли 12 человек команды и медиков, а также 16 граждан КНР, которые захотели вернуться в свои дома в Китае, несмотря на коронавирус.
Рейс вернулся в южнокорейский аэропорт Кимпхо в среду в 06.23 (00.23 мск), среди его пассажиров около 60 китайцев, которые являются близкими родственниками южнокорейских граждан. У четырех эвакуированных, включая одного ребенка, по прибытии обнаружили симптомы коронавируса, поэтому сейчас они проходят проверку. Агентство отмечает, что изначально планировалось привезти 70 граждан КНР, но по неизвестным причинам их число сократилось. В Ухане также все еще остаются около 100 южнокорейцев.
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Как сообщила на брифинге представитель министерства обороны Чхве Хён Су, новые эвакуированные будут размещены на карантин в Институте иностранных языков министерства обороны в Инчхоне. Обучавшийся там персонал будет перемещен в другое государственное учреждение в Кванджу. Во временное убежище эвакуированных направят также около 20 человек военных докторов и медсестер и другого персонала.
Ранее Южная Корея уже эвакуировала из Уханя 701 своего гражданина. 31 января первый рейс перевез 368 человек. Утром 1 февраля в аэропорт Инчхона прибыл второй чартерный рейс еще с 333 гражданами. Они были размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Ансан и Чинчхон. У двух человек из их числа подтвердили наличие коронавируса.
Все эвакуированные граждане живут в одиночных комнатах, а их состояние здоровья проверяют несколько раз в день. В субботу и воскресенье закончится период 14-дневного карантина для первых 700 человек, всех их отпустят домой.
Южная Корея подтвердила уже 28 случаев заражения, четыре пациента выписаны из больницы. Таким образом, включая новый случай заражения, сейчас на лечении находятся 24 человека. Еще 865 человек проходят проверку, 795 контактировавших с зараженными остаются в домашнем карантине.
Центральный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение обозначить Гонконг и Макао как области заражения, поэтому с 12 февраля будут усилены меры карантинного досмотра в отношении прибывающих оттуда людей. К ним будет применяться такая же специальная процедура досмотра, как и к приезжим из других частей Китая. Информация о прибывших в Южную Корею из стран, где есть случаи заражения, будет передаваться в медицинские учреждения, для дальнейшего отслеживания их состояния.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайУханьВ мире
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