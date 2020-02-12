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Удар молнии в пассажирский самолет в Британии попал на видео
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РИА Новости

Удар молнии в пассажирский самолет в Британии попал на видео

02:40 12.02.2020
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Издание Daily Mail опубликовало видео, на котором запечатлено попадание молнии в пассажирский самолет в небе над Великобританией.
На кадрах виден момент попадания разряда в самолет, который сопровождался яркой вспышкой.
По данным Daily Mail, инцидент произошел с лайнером авиакомпании Aer Lingus, выполнявшим рейс Бирмингем — Дублин. Неблагоприятные метеоусловия в момент происшествия были вызваны ураганом "Сиара".
Отмечается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту прибытия.
Сильнейшие за последние семь лет шторм "Сиара", обрушившийся на Великобританию, привел к сильным разрушениям, наводнениям и подтоплениям домов, отмене поездов и авиарейсов. По последним данным, в результате шторма погибли три человека.
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