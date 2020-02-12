Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T16:22+0300
https://ria.ru/20200212/1564574124.html
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156202/81/1562028173_0:125:3072:1853_1036x0_80_0_0_a24357f800ad8d9376353278afbdd5ee.jpg
РИА Новости

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

02:38 12.02.2020 (обновлено: 16:22 12.02.2020)
30000
© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeЗапуск баллистической ракеты
Запуск баллистической ракеты
© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Запуск баллистической ракеты. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идет в комбинации с инвестициями президента в Министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного разговора о сокращении (запасов. — Прим. ред.) ядерного оружия в ближайшие месяцы", — сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

При этом советник отметил, что обсуждение продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет проходить за закрытыми дверями.
О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями. Он выразил надежду, что если в переговорах с Москвой удастся достичь прогресса, тогда на Китай "будет оказано давление" и Пекин присоединится к предпринимаемым усилиям.
Ломать – не строить
16:21
Ломать — не строить

Ситуация вокруг договора СНВ-3

В начале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Москвой должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысяч единиц нестратегического ядерного оружия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 16:14
Захарова прокомментировала заявления Столтенберга про распад ДРСМД
В декабре президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва до конца года готова продлить действие СНВ-3. "Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", — отметил глава государства.

Выход США из ДРСМД

Второго августа прошлого года прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Сначала Вашингтон объявил об одностороннем выходе, обвинив Россию в длительном нарушении соглашения. После этого Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Вчера, 11:06
Обновление ядерной триады США потребует десятки лет, считает эксперт
21119912218126
Обсудить 75
КитайРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
США проиграли в гонке вооружений и теперь как побитая собачонка скулят о разоружении. Не им ставить условия сейчас - все это понимают кроме самих США. Интересно чем всё это закончится. Жду с нетерпением ответа из Кремля
12 февраля, 02:54
Пророк Отечества
116266021131
Давайте не будем делать поспешных выводов. Я уверен что договор будет подписан но вот какое вооружение Мы согласимся пустить на металлолом - Это будет устаревшее и не нужное НАМ вооружение. А США останется грызть брошенную им Россией кость. США в очень не выгодном положении - они загнали сами себя в угол. Выбраться им без потери лица, от которого уже ничего кроме отпечатков сапог иранцев не осталось, им не удастся. GAME OVER
12 февраля, 04:41
Пророк Отечества
864162187
Рекомендуем
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий в южной части Карибского моря
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Колонна украинских военнослужащих на трассе между Артемовском и Дебальцево
"Стреляйте, они бегут!" Как подписывали Минские соглашения
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления Столтенберга про распад ДРСМД
Помидоры в супермаркете
В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Тест на прочность советского ППШ-41
"Разрушители оружия" испытали советский пистолет-пулемет ППШ-41
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
"Газовый армагеддон": что происходит
Владелец парка сафари-парка Тайган Олег Зубков и адвокат Арман Петросян после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Крыма
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД оценил слова польского посла о роли СССР во Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
20:24В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
Лента новостейМолния