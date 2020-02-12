США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией Китаем , заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идет в комбинации с инвестициями президента в Министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного разговора о сокращении (запасов. — Прим. ред.) ядерного оружия в ближайшие месяцы", — сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

При этом советник отметил, что обсуждение продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет проходить за закрытыми дверями.

О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями. Он выразил надежду, что если в переговорах с Москвой удастся достичь прогресса, тогда на Китай "будет оказано давление" и Пекин присоединится к предпринимаемым усилиям.

Ситуация вокруг договора СНВ-3

В начале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), США пока не определились, намерены ли они его продлевать.

Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Москвой должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысяч единиц нестратегического ядерного оружия.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва до конца года готова продлить действие СНВ-3. "Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", — отметил глава государства.

Выход США из ДРСМД

Второго августа прошлого года прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности . Сначала Вашингтон объявил об одностороннем выходе, обвинив Россию в длительном нарушении соглашения. После этого Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.