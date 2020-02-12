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Мадуро приказал создать в Венесуэле авиаконструкторское бюро
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РИА Новости

Мадуро приказал создать в Венесуэле авиаконструкторское бюро

02:27 12.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании в составе  авиакомпании Conviasa подразделения, которое займется разработкой и производством самолётов.
"Я подписал указ о создании Национальной авиационной компании EANSA, которая войдёт в состав авиакомпании Conviasa, с уставным капиталом 12,2 миллиарда боливаров", - заявил Мадуро в ходе встречи с представителями транспортной отрасли, трансляция опубликована в его Twitter.
По словам Мадуро, целью создания компании является разработка и производство воздушных судов и комплектующих с обозначением "Сделано в Венесуэле".
Президент также отметил продуктивную работу Conviasa, которую минфин США недавно обложил санкциями, и сообщил о намерении увеличить с 40 до 80 число самолетов в парке компании.
Ранее Мадуро сообщал о намерении подать иски против США в международные суды из-за санкций, введённых против национального авиаперевозчика.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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