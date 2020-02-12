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2020-02-12T11:22+0300
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Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
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РИА Новости

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

02:09 12.02.2020 (обновлено: 11:22 12.02.2020)
109127
© РИА Новости / Служба информации и общественных связей ВМФ России / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в южной части Карибского моря
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий в южной части Карибского моря
© РИА Новости / Служба информации и общественных связей ВМФ России
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021-й финансовый год.
Высокая активность россиян отмечена у юго-восточного побережья Соединенных Штатов, на севере Атлантического океана и в Карибском море. Кроме того, обозначается значительное присутствие ВМФ России в Арктике.
© DoDКарта активности ВМФ России и ВМС Китая из документа, опубликованного Министерством обороны США
Карта активности ВМФ России и ВМС Китая из документа, опубликованного Министерством обороны США
© DoD
Карта активности ВМФ России и ВМС Китая из документа, опубликованного Министерством обороны США
Китай, согласно карте, наиболее активен в Чукотском, Южно-Китайском морях и в западной части Тихого океана. При этом Пентагон не указывает, какой именно период отражен на карте.
"Наши мировые противники продолжают наращивать свои военно-морские силы и расширяют зоны своих операций и сотрудничество друг с другом. Например, боевой флот Китая вырос за последнее десятилетие с 262 до 335 надводных кораблей, в то время как Россия продолжает инвестировать в передовые подводные лодки со скрытыми возможностями", — говорится в документе.
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6 февраля, 16:41Акценты
"Борей" подкрался незаметно. С Пентагона всю спесь как ветром сдулоКомандующий Вторым флотом США зарплату в Пентагоне получает. Но хвалит российские подлодки так, будто ему еще кое-где приплачивают. За рекламу. Ведь шуму от него гораздо больше, чем от наших субмарин.
Другие соперники США, включая Иран и КНДР, используют "асимметричные возможности", чтобы сеять "нестабильность и неопределенность". Что именно имеется в виду, не уточняется.
"У нас есть многое, что нужно защищать от все более эффективных морских противников, которые создадут проблемы для нашей экономической безопасности и, вероятно, нашего образа жизни", — отмечается в публикации.
Как сообщалось, для борьбы с этими и другими угрозами администрация США предложила увеличить оборонный бюджет на 2021-й финансовый год с 738 до 740,5 миллиарда долларов.
Увеличение присутствия в Мировом океане — один из приоритетов ВМФ России. Как заявлял около года назад главком Владимир Королев, российские военные корабли должны находиться в важных районах "в той численности, которая позволяет исключить любые угрозы с (этих. — Прим. ред.) направлений".
Усиление активности НАТО вблизи границ России, развертывание морских систем ПРО и стратегических неядерных систем высокоточного оружия в ВМФ рассматривают как угрозы безопасности страны.
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Министерство обороны СШАРоссияСШАВМФ РФВ мире
Популярные комментарии
Существование США - вот серьёзная проблема для всего мира...
12 февраля, 08:08
andrew197473
19040072192
Флот, он на то и флот, чтобы по морям плавать. Мы просто возвращаемся туда, откуда временно ушли после развала СССР.
12 февраля, 05:01
АКАНДРЕЙ КОННИН
18410005
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