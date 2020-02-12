Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021-й финансовый год.

Высокая активность россиян отмечена у юго-восточного побережья Соединенных Штатов, на севере Атлантического океана и в Карибском море. Кроме того, обозначается значительное присутствие ВМФ России в Арктике.

© DoD Карта активности ВМФ России и ВМС Китая из документа, опубликованного Министерством обороны США © DoD Карта активности ВМФ России и ВМС Китая из документа, опубликованного Министерством обороны США

Китай, согласно карте, наиболее активен в Чукотском, Южно-Китайском морях и в западной части Тихого океана. При этом Пентагон не указывает, какой именно период отражен на карте.

"Наши мировые противники продолжают наращивать свои военно-морские силы и расширяют зоны своих операций и сотрудничество друг с другом. Например, боевой флот Китая вырос за последнее десятилетие с 262 до 335 надводных кораблей, в то время как Россия продолжает инвестировать в передовые подводные лодки со скрытыми возможностями", — говорится в документе.

Другие соперники США, включая Иран и КНДР, используют "асимметричные возможности", чтобы сеять "нестабильность и неопределенность". Что именно имеется в виду, не уточняется.

"У нас есть многое, что нужно защищать от все более эффективных морских противников, которые создадут проблемы для нашей экономической безопасности и, вероятно, нашего образа жизни", — отмечается в публикации.

Как сообщалось, для борьбы с этими и другими угрозами администрация США предложила увеличить оборонный бюджет на 2021-й финансовый год с 738 до 740,5 миллиарда долларов.

Увеличение присутствия в Мировом океане — один из приоритетов ВМФ России. Как заявлял около года назад главком Владимир Королев, российские военные корабли должны находиться в важных районах "в той численности, которая позволяет исключить любые угрозы с (этих. — Прим. ред.) направлений".