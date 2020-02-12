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2020-02-12T05:56+0300
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В Минпромторге рассказали о запасах китайских товаров
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РИА Новости

В Минпромторге рассказали о запасах китайских товаров

01:52 12.02.2020 (обновлено: 05:56 12.02.2020)
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© Фото : Лесопромышленный комплекс РоссииЗаместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов
© Фото : Лесопромышленный комплекс России
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
"Нет никакой паники... Что касается легкой промышленности, безусловно, поставки из Китая составляют львиную долю импорта в РФ, и предприятия легкой промышленности с тревогой смотрят на то, как развивается ситуация в Поднебесной... Действительно, были сделаны определенные запасы... Пока драматизировать ситуацию не надо", - сказал Евтухов.
При этом замглавы ведомства отметил, что замена поставщиков - "самый болезненный процесс", но Минпромторг готов к нему.
"У нас постоянно идет мониторинг по всем отраслям, за которые отвечает наше министерство... Ситуация находится на контроле... На сегодня паники нет", - заверил Евтухов.
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Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.
По последним данным, в Китае зафиксировали 42 638 подтвержденных случаев заболевания, умерли 1016 человек, выздоровели 3996.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян.
Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховКитайРоссияЭкономика
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