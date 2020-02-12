В Минпромторге рассказали о запасах китайских товаров

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая , должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Нет никакой паники... Что касается легкой промышленности, безусловно, поставки из Китая составляют львиную долю импорта в РФ, и предприятия легкой промышленности с тревогой смотрят на то, как развивается ситуация в Поднебесной... Действительно, были сделаны определенные запасы... Пока драматизировать ситуацию не надо", - сказал Евтухов.

При этом замглавы ведомства отметил, что замена поставщиков - "самый болезненный процесс", но Минпромторг готов к нему.

"У нас постоянно идет мониторинг по всем отраслям, за которые отвечает наше министерство... Ситуация находится на контроле... На сегодня паники нет", - заверил Евтухов.

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.

По последним данным, в Китае зафиксировали 42 638 подтвержденных случаев заболевания, умерли 1016 человек, выздоровели 3996.

Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян.