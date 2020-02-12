Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

По данным ведомства, большая часть потерь пришлась на боевые машины пехоты (БМП) — 1415 поврежденных единиц и 214 уничтоженных. На втором месте по потерям оказались танки — 519 повреждено и 79 уничтожено.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки продолжаются.