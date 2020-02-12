Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинская армия в ходе боевых действий в Донбассе за период с 2014 по 2016 год потеряла 2576 единиц бронетехники, из них 391 — безвозвратно. Об этом сообщила информационно-консалтинговая компания Defence Express со ссылкой на статистику Минобороны страны.
По данным ведомства, большая часть потерь пришлась на боевые машины пехоты (БМП) — 1415 поврежденных единиц и 214 уничтоженных. На втором месте по потерям оказались танки — 519 повреждено и 79 уничтожено.
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Остальные потери — бронетранспортеры (439 повреждено и 68 уничтожено) и другие виды бронированной техники.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки продолжаются.