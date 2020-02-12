Актеру Джусси Смоллетту предъявят новые обвинения

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Актеру Джусси Смоллетту будут предъявлены новые обвинения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спецпрокурора по этому делу Дэна Уэбба.
Большое жюри обвинило Смоллетта в даче ложных показаний полиции, всего в деле шесть эпизодов.
Смоллетт получил печальную известность после того, как в январе 2019 года заявил, что подвергся нападению на почве расизма и гомофобии. Через несколько недель Смоллетта обвинили в том, что он сам организовал нападение, заплатив двум своим приятелям 3,5 тысячи долларов. Обвинение заявляло, что Смоллетта не устраивала его зарплата в сериале "Империя" и что он хотел прославиться. Однако впоследствии обвинения были сняты без объяснений. Теперь обвинения выдвинуты вновь. Спецпрокурор расследует также обстоятельства, при которых обвинения были первоначально сняты.
Дело Смоллетта вызвало широкий резонанс. Многие известные актеры и общественные деятели сначала выразили ему поддержку, а затем отмежевались от него, когда Смоллетта обвинили в том, что он подстроил нападение. Также Смоллетта уволили из сериала, где он исполнял одну из главных ролей.