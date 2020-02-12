Актеру Джусси Смоллетту предъявят новые обвинения

Смоллетт получил печальную известность после того, как в январе 2019 года заявил, что подвергся нападению на почве расизма и гомофобии. Через несколько недель Смоллетта обвинили в том, что он сам организовал нападение, заплатив двум своим приятелям 3,5 тысячи долларов. Обвинение заявляло, что Смоллетта не устраивала его зарплата в сериале "Империя" и что он хотел прославиться. Однако впоследствии обвинения были сняты без объяснений. Теперь обвинения выдвинуты вновь. Спецпрокурор расследует также обстоятельства, при которых обвинения были первоначально сняты.