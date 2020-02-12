Трамп заявил, что не вмешивался в дело Стоуна, хотя имел на это право

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что не вмешивался в дело своего бывшего приятеля Роджера Стоуна , хотя и утверждал, что у него было такое право.

Ранее прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку в семь-девять лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования, после того как Трамп в Twitter назвал их несправедливыми.

Журналисты спросили Трампа на мероприятии в Белом доме, просил ли он минюст изменить рекомендации суду.

"Нет, я этого не делал. Я бы мог это сделать, если бы захотел, у меня было на это абсолютное право", - сказал президент. При этом он вновь назвал рекомендацию прокуроров "смехотворной".

Два прокурора по делу Стоуна уже ушли в отставку после нетипичного вмешательства минюста в это дело. Минюст тем временем подал в суд новый документ, в котором воздержался от каких-либо рекомендаций суду, отметив лишь, что предложенный срок до девяти лет является чрезмерным.

В США минюст, глава которого называется генеральным прокурором, координирует деятельность федеральных прокуроров, назначаемых президентом. Обвинение и защита на процессе обычно предлагают суду возможные меры наказания в соответствии с общими рекомендациями минюста. Однако судьи не связаны этими рекомендациями и могут их проигнорировать, хотя в большинстве случаев следуют им.

Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса.

Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.

Защита Стоуна признала, что тот занимался "политическими махинациями", но настаивала на том, что он не нарушил закон, поскольку так и не получил никакого компромата на демократов.