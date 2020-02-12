Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T01:37+0300
https://ria.ru/20200212/1564573705.html
Трамп заявил, что не вмешивался в дело Стоуна, хотя имел на это право
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564481323_0:0:3551:1998_1036x0_80_0_0_4bd7470a44b9741bab7bbc5b184f3711.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что не вмешивался в дело Стоуна, хотя имел на это право

01:37 12.02.2020
561
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не вмешивался в дело своего бывшего приятеля Роджера Стоуна, хотя и утверждал, что у него было такое право.
Ранее прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку в семь-девять лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования, после того как Трамп в Twitter назвал их несправедливыми.
Журналисты спросили Трампа на мероприятии в Белом доме, просил ли он минюст изменить рекомендации суду.
"Нет, я этого не делал. Я бы мог это сделать, если бы захотел, у меня было на это абсолютное право", - сказал президент. При этом он вновь назвал рекомендацию прокуроров "смехотворной".
Два прокурора по делу Стоуна уже ушли в отставку после нетипичного вмешательства минюста в это дело. Минюст тем временем подал в суд новый документ, в котором воздержался от каких-либо рекомендаций суду, отметив лишь, что предложенный срок до девяти лет является чрезмерным.
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
15 ноября 2019, 20:53
Трамп назвал двойными стандартами признание Стоуна виновным во лжи
В США минюст, глава которого называется генеральным прокурором, координирует деятельность федеральных прокуроров, назначаемых президентом. Обвинение и защита на процессе обычно предлагают суду возможные меры наказания в соответствии с общими рекомендациями минюста. Однако судьи не связаны этими рекомендациями и могут их проигнорировать, хотя в большинстве случаев следуют им.
Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса.
Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.
Защита Стоуна признала, что тот занимался "политическими махинациями", но настаивала на том, что он не нарушил закон, поскольку так и не получил никакого компромата на демократов.
В ходе процесса Стоун конфликтовал с судом, ему было запрещено выступать в СМИ и соцсетях.
Президент США Дональд Трамп
7 ноября 2019, 06:14
В США прокурор заявил, что Роджер Стоун лгал, чтобы защитить Трампа
210001
Обсудить 0
Роджер СтоунДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Зал судебных заседаний в США
Минюст США дезавуировал требование осудить Стоуна на 7-9 лет тюрьмы
Министерство юстиции США
WSJ: минюст США может предъявить обвинения основателю ЧВК Blackwater
Зал судебных заседаний в США
Все четыре прокурора по делу Стоуна взяли самоотвод
Американский актер Джусси Смоллетт
Актеру Джусси Смоллетту предъявят новые обвинения
Зал судебных заседаний в США
В США два прокурора взяли самоотвод на процессе против Стоуна
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Ситуация в Ливии
Совбез ООН продлил санкции против Ливии
Берни Сандерс
Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии
Покупатель в фирменном магазине Huawei
WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям
Школьный класс
Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
СМИ: Райан Рейнольдс сыграет в фильме, основанном на настольной игре
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
В Мексике сообщили о существенном сокращении потока мигрантов в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
20:24В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
Лента новостейМолния