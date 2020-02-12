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WSJ: минюст США может предъявить обвинения основателю ЧВК Blackwater
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РИА Новости

WSJ: минюст США может предъявить обвинения основателю ЧВК Blackwater

01:26 12.02.2020
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© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Министерство юстиции США может предъявить обвинения основателю частной военной компании Blackwater Эрику Принсу в связи предполагаемыми нарушениями по торговле оружием, а также ложными показаниями в конгрессе США по делу о "российском вмешательстве", сообщает издание Wall Street Journal.
Еще в конце 2017 года газета Washington Post сообщила, что Принс, который является также союзником американского президента, встречался на Сейшелах с неким "доверенным лицом" президента РФ. По данным интернет-издания Intercept, лицом, с которым встречался Принс, мог быть глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой эти утверждения газеты.
"Министерство юстиции находится на последней стадии принятия решения о том, стоит ли в рамках расследования предъявлять обвинения бизнесмену и союзнику (президента США Дональда – ред.) Трампа Эрику Принсу в том, что он дал ложные показания в конгресса по российскому расследованию (бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера - ред.), а также в том, что он нарушил американские экспортные законы (нарушение правил международной торговли оружием)", - сообщает газета со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что представители минюста изучают показания Принса в конгрессе 2017 года по "встрече с советником президента России Владимира Путина".
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