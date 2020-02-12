WSJ: минюст США может предъявить обвинения основателю ЧВК Blackwater

"Министерство юстиции находится на последней стадии принятия решения о том, стоит ли в рамках расследования предъявлять обвинения бизнесмену и союзнику (президента США Дональда – ред.) Трампа Эрику Принсу в том, что он дал ложные показания в конгресса по российскому расследованию (бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера - ред.), а также в том, что он нарушил американские экспортные законы (нарушение правил международной торговли оружием)", - сообщает газета со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.