Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 1068 человек

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1068 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 33 366 человек, излечились 2639 пациентов.
В провинции были зафиксированы 1638 новых случаев заражения, из которых 1104 в городе Ухань, эпицентре распространения коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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