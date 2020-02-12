Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 1068 человек

Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших от нового типа Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1068 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.

В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 33 366 человек, излечились 2639 пациентов.

В провинции были зафиксированы 1638 новых случаев заражения, из которых 1104 в городе Ухань, эпицентре распространения коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.