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2020-02-12T07:25+0300
https://ria.ru/20200212/1564573529.html
Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником
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РИА Новости

Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником

01:10 12.02.2020 (обновлено: 07:25 12.02.2020)
146340
© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкШкольный класс
Школьный класс
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Школьный класс. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Об отношениях девятиклассника и учителя биологии знали практически все ученики старших классов астраханской школы №32. Об этом, как сообщает "Пятый канал", рассказал один из учащихся.
По словам подростка, "видео видел, наверное, каждый ученик школы" за исключением младшеклассников. Школьник добавил, что учитель биологии была отличным специалистом. "Не знаю, что с ней случилось", - отметил он.
Дети в школе
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Ранее новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе. Кадры были сняты втайне от педагога и ученика, из-под двери школьного кабинета. Следователи начали проверку этой информации.
По данным городской администрации, директор школы уволилась 7 февраля по собственному желанию, управление образования города также организовало проверку.
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АстраханьПроисшествия
Популярные комментарии
По-моему это бред запрещать гетеросексуальные контакты с вполне созревшим пацаном. В 15-16 лет уровень тестостерона в крови - просто жЭсть! С другой стороны, она педагог, что не совсем нормально в плане авторитета среди других учащихся. Но явно это не уголовная ответственность.
12 февраля, 05:51
имя фамилия
2920021
Misha, чего так рьяно бесишься? Как ты с этим связан?)
12 февраля, 02:41
vla dimir
4140003
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