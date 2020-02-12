Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником

По словам подростка, "видео видел, наверное, каждый ученик школы" за исключением младшеклассников. Школьник добавил, что учитель биологии была отличным специалистом. "Не знаю, что с ней случилось", - отметил он.

Ранее новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе. Кадры были сняты втайне от педагога и ученика, из-под двери школьного кабинета. Следователи начали проверку этой информации.