Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Об отношениях девятиклассника и учителя биологии знали практически все ученики старших классов астраханской школы №32. Об этом, как сообщает "Пятый канал", рассказал один из учащихся.
По словам подростка, "видео видел, наверное, каждый ученик школы" за исключением младшеклассников. Школьник добавил, что учитель биологии была отличным специалистом. "Не знаю, что с ней случилось", - отметил он.
Ранее новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе. Кадры были сняты втайне от педагога и ученика, из-под двери школьного кабинета. Следователи начали проверку этой информации.
По данным городской администрации, директор школы уволилась 7 февраля по собственному желанию, управление образования города также организовало проверку.