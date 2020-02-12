В США два прокурора взяли самоотвод на процессе против Стоуна

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Два прокурора взяли самоотвод на процессе против Два прокурора взяли самоотвод на процессе против Роджера Стоуна , бывшего партнера и приятеля Дональда Трампа , после вмешательства в дело минюста, говорится в документах суда.

Джонатан Крэвис, который занимал пост в офисе федерального прокурора по Вашингтону, подал в суд заявление о том, что уволился с этой должности. Другой прокурор по делу Аарон Зелински, работавший ранее в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, также подал заявление о выходе из дела.

Ранее прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку от семи до девяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний. Представитель минюста заявил, что министерство вмешается в ход дела, поскольку считает эту рекомендацию "крайней и чрезмерной, непропорциональной преступлениям". Подобный шаг нетипичен. Скандал вызвало то обстоятельство, что минюст заявил о своем решении после твита Трампа, который назвал предложенный приговор "ужасным и нечестным". СМИ предположили, что политические соперники Трампа обвинят президента в воспрепятствовании правосудию.

Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса.

Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.

Защита Стоуна признала, что тот занимался "политическими махинациями", но настаивала на том, что он не нарушил закон, поскольку так и не получил никакого компромата на демократов.