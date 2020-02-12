НАСА в марте начнет отбор астронавтов для лунной программы Artemis

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. НАСА в марте начнет очередной набор в класс астронавтов, которым предстоит полететь на Луну и, возможно, на Марс , сообщило ведомство во вторник.

Прием заявок от желающих будет вестись со 2 по 31 марта. По окончании приема анкет начнется отбор кандидатов для участия в финальной подготовке и обучению профессии астронавта.

Согласно требованиям НАСА, подать заявку могут граждане США, имеющие высшее образование (в таких сферах как инженерия, биология, физика, компьютерные технологии, математика) и диплом об окончании летной школы или обучения в аспирантуре в области медицины. Опыт пилота необязателен, но считается преимуществом. Впервые при наборе заявок станет обязательным прохождение двухчасового онлайн-теста.

Планируется, что процесс отбора будет завершен в середине 2021 года, после чего кандидатам в астронавты предстоит пройти обучение и подготовку в течение нескольких лет.

"По завершении обучения новые астронавты смогут полететь на американских ракетах и созданных для пилотируемой программы НАСА кораблях, чтобы жить и работать на Международной космической станции… Они также смогут полететь на свермощной ракете SLS и корабле Orion, пристыковав его к лунной орбитальной станции Gateway, а затем обеспечить высадку человека на Луну", - сообщили в ведомстве.

"После возвращения на Луну в 2024 году НАСА планирует добиться постоянного исследования Луны к 2028 году. Новый опыт на Луне и вокруг нее подготовит НАСА к отправке первых людей на Марс в середине 2030-х", - пишет НАСА.