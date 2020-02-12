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2020-02-12T00:30+0300
https://ria.ru/20200212/1564573256.html
НАСА в марте начнет отбор астронавтов для лунной программы Artemis
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РИА Новости

НАСА в марте начнет отбор астронавтов для лунной программы Artemis

00:30 12.02.2020
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. НАСА в марте начнет очередной набор в класс астронавтов, которым предстоит полететь на Луну и, возможно, на Марс, сообщило ведомство во вторник.
Прием заявок от желающих будет вестись со 2 по 31 марта. По окончании приема анкет начнется отбор кандидатов для участия в финальной подготовке и обучению профессии астронавта.
Согласно требованиям НАСА, подать заявку могут граждане США, имеющие высшее образование (в таких сферах как инженерия, биология, физика, компьютерные технологии, математика) и диплом об окончании летной школы или обучения в аспирантуре в области медицины. Опыт пилота необязателен, но считается преимуществом. Впервые при наборе заявок станет обязательным прохождение двухчасового онлайн-теста.
Планируется, что процесс отбора будет завершен в середине 2021 года, после чего кандидатам в астронавты предстоит пройти обучение и подготовку в течение нескольких лет.
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"По завершении обучения новые астронавты смогут полететь на американских ракетах и созданных для пилотируемой программы НАСА кораблях, чтобы жить и работать на Международной космической станции… Они также смогут полететь на свермощной ракете SLS и корабле Orion, пристыковав его к лунной орбитальной станции Gateway, а затем обеспечить высадку человека на Луну", - сообщили в ведомстве.
"После возвращения на Луну в 2024 году НАСА планирует добиться постоянного исследования Луны к 2028 году. Новый опыт на Луне и вокруг нее подготовит НАСА к отправке первых людей на Марс в середине 2030-х", - пишет НАСА.
Сейчас в НАСА работают 48 астронавтов. Последний набор был завершен в 2017 году и стал рекордным: заявки на участие в нем подали более 18 тысяч человек. Из них были отобраны 13 человек, подготовка которых завершилась в январе 2020 года.
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Хочу стать космонавтомЛунаМарсМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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