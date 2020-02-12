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2020-02-12T04:33+0300
https://ria.ru/20200212/1564573158.html
Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии
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РИА Новости

Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии

00:26 12.02.2020 (обновлено: 04:33 12.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип международного информационного агентства и радио Sputnik
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Пятилетие вещания радиостанции Sputnik отметили в столице Сербии в присутствии президента и главы МИД, передает корреспондент РИА Новости.
За пять лет кроме эфиров радиостанции у Sputnik появился информационный портал, к проектам редакции добавились информационные сюжеты и документальные фильмы. Материалы транслируются для аудитории во всех странах бывшей Югославии.
На годовщину редакции в Белграде прибыли президент Сербии Александр Вучич, первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, представители духовенства и командования вооруженных сил страны, политики и аналитики, всего около 200 гостей.
"Когда мы пять лет назад договорились, что будем создавать такие Спутники в различных странах, то, как мы говорим, иногда принимали такое решение по расчету, а иногда по любви. Могу точно сказать, что Sputnik в Сербии создан по любви, которая у нас есть к этой стране", - заявила собравшимся Елена Чепурных - заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik.
Она отметила, что присутствие многочисленных гостей является лучшим подтверждением заслуг радиостанции в Сербии и поблагодарила руководство страны.
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