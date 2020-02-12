Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии

За пять лет кроме эфиров радиостанции у Sputnik появился информационный портал, к проектам редакции добавились информационные сюжеты и документальные фильмы. Материалы транслируются для аудитории во всех странах бывшей Югославии.
На годовщину редакции в Белграде прибыли президент Сербии Александр Вучич, первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, представители духовенства и командования вооруженных сил страны, политики и аналитики, всего около 200 гостей.
"Когда мы пять лет назад договорились, что будем создавать такие Спутники в различных странах, то, как мы говорим, иногда принимали такое решение по расчету, а иногда по любви. Могу точно сказать, что Sputnik в Сербии создан по любви, которая у нас есть к этой стране", - заявила собравшимся Елена Чепурных - заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik.
Она отметила, что присутствие многочисленных гостей является лучшим подтверждением заслуг радиостанции в Сербии и поблагодарила руководство страны.