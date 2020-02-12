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Российские ритейлеры назвали стоимость Samsung Galaxy Z Flip
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РИА Новости

Российские ритейлеры назвали стоимость Samsung Galaxy Z Flip

00:00 12.02.2020
1697
© Фото : Samsung Новый Samsung Galaxy Z Flip
Новый Samsung Galaxy Z Flip
© Фото : Samsung
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Крупнейшие российские ритейлеры во вторник вечером открыли предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся гибким экраном сразу после мировой презентации новинок от южнокорейского производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
Ранее во вторник Samsung на презентации в Сан-Франциско представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip с экраном размером 6,7 дюйма, который в сложенном состоянии способен уместиться в ладони или кармане. Дисплей выполнен из ультратонкого гибкого стекла. Новинка представлена в трех цветах: фиолетовом, чёрном и, в отдельных странах, "зеркальном золотом". Старт продаж новой модели запланирован на 14 февраля, стоимость смартфона составит 1380 долларов.
В России Samsung Galaxy Z Flip будет стоить около 119,99 тысяч рублей, рассказали ритейлеры.
Российские ритейлеры сразу после мировой премьеры новинок открыли предзаказы на них.
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"Компания "Связной" объявляет о старте предзаказов на новый смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Покупатели могут оформить предзаказ на Samsung Galaxy Z Flip и оплатить его заранее, а также забронировать устройство. Оставить заявку на модели можно на сайтах svyaznoy.ru, через колл-центр сети, а также с помощью электронных каталогов, расположенных в розничных магазинах ритейлера", - сказали в пресс-службе компании.
В "Связном" добавили, что на новинки действуют варианты рассрочки до 48 месяцев.
"Сразу после мировой презентации в сетях "М.Видео" и "Эльдорадо" открылся предзаказ на инновационную новинку Samsung Galaxy Z Flip и подписка на S20, S20+ и S20 Ultra", - сказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо". Там отметили, что предзаказ на Z Flip продлится два дня - до вечера 13 февраля, а 14 февраля он поступит в открытую продажу.
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"Впервые на этапе предзаказа мы предусмотрели три варианта оплаты: клиент может полностью оплатить новинку, либо сделать предоплату в размере 20 тысяч рублей, либо приобрести новинку в рассрочку без первого взноса и переплат на 24 месяца. Предзаказ доступен в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких регионах", - добавили в "М.Видео-Эльдорадо".
Во всех этих сетях смартфон будет доступен в фиолетовом (сияющий аметист) и чёрном (черный бриллиант) цветах.
Предзаказы на новинки от Samsung стартуют и в розничных сетях некоторых сотовых операторов.
В частности, "Билайн" объявил о старте предзаказа на Samsung Galaxy Z Flip. "Оформить предварительно заказ московские поклонники бренда Samsung могут уже сейчас на сайте интернет-магазина Билайн. В продажу новинка поступит 14 февраля 2020 года", - сказали в пресс-службе компании.
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SamsungсмартфоныSamsung GalaxyСан-ФранцискоРоссияТехнологииЭкономика
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