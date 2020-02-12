"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Ксения Клепча. Восемь жертв за два месяца и сотни страниц дневниковых записей с подробностями жестоких убийств — 25 лет назад в Ростовской области начал орудовать маньяк Владимир Муханкин, который мнил себя "учеником" Чикатило и мечтал побить его кровавый рекорд. По словам следователей, у Муханкина на это были все шансы: некоторое время о новом серийнике никто даже не догадывался. О том, как удалось его остановить, — в материале РИА Новости.

Цепочка нападений

В начале 1995-го в Цимлянске в овраге нашли тело школьницы. Вскоре в городе Шахты зарезали 50-летнюю местную жительницу, в поселке Каменоломни — продавщицу магазина.

Все убиты с особой жестокостью — судмедэксперты насчитали десятки колотых ран. Но эти преступления не связывали: единой электронной базы не было, дела вели на местном уровне. Версию о маньяке-гастролере не отрабатывали.

Владимир Муханкин на следственном эксперименте. Справа от Муханкина — Амурхан Яндиев Владимир Муханкин на следственном эксперименте. Справа от Муханкина — Амурхан Яндиев

Кроме того, по словам следователей, почерк убийцы постоянно менялся: разные города, обстоятельства, возраст жертв.

В начале мая 1995-го в окрестностях города Сальск вооруженный штыком преступник напал на местную жительницу, 40-летнюю Валентину Фалько, и ее дочь-подростка. Женщина погибла на месте, девочка сумела вырваться и позвать на помощь.

Убийцу, 35-летнего Владимира Муханкина, задержали благодаря случайным прохожим. В его карманах нашли женские сережки, кольца, часы и связку ключей. Как позднее выяснилось, часть вещей принадлежала сотруднице железнодорожной станции Елене Штефан, которая в тот день на работу не вышла. Ее тело нашли неподалеку.

"Гордился собой"

Дело Муханкина доверили следственной группе, участвовавшей в поимке Андрея Чикатило.

"Оно попало к нам просто по подследственности, — рассказывает РИА Новости экс-начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области полковник юстиции в отставке Амурхан Яндиев. — Тогда я думал, что это единичное убийство. Однако Муханкин сообщил и о других жертвах. Считал себя "учеником" Чикатило: отслеживал все тематические сообщения в прессе, мечтал побить его рекорд".

Пытаясь разговорить преступника, Яндиев пошел на хитрость: попросил подследственного представить себя на месте Чикатило и письменно порассуждать о мотивах его преступлений. "Я надеялся, что в итоге он будет писать о себе, — объясняет Яндиев. — Так и получилось. Он подробно рассказал о своей жизни и всех убийствах".

Муханкин родился в неблагополучной семье, часто убегал из дома, скрываясь на кладбищах, ночевал в собачьих будках или на деревьях. С ранних лет был склонен к садизму: когда его жестоко наказали в школе за нарисованную на парте свастику, увел у учителя овчарку и забил ее железным прутом.

Совершив первое преступление еще подростком, Муханкин почти полжизни провел за решеткой: сначала сел за разбой, потом — за растление маленькой девочки. В коротких перерывах на свободе успел обзавестись семьей.

Владимир Муханкин на следственном эксперименте Владимир Муханкин на следственном эксперименте

По версии следствия, на убийство он решился не сразу. В начале 1995-го в ростовскую милицию поступили десятки сообщений об однотипных нападениях с целью грабежа. Нападая сзади, Муханкин бил жертву по голове трубой, затем отбирал шапку и сумочку. Это стало для него своеобразной подготовкой к серии убийств. Хотя первое в общую картину не вписывалось: Муханкин зарезал сожителя приятельницы по ее же просьбе.

Письма и стихи

Письменные показания не только легли в основу обвинения, но и стали предметом изучения специалистов по криминальной психиатрии.

Муханкин даже дал следователям несколько практических советов по поиску маньяков. По его словам, во время "охоты" серийник впадает в настоящий транс: зрение и слух обостряются, температура тела повышается, сознание путается. Он выдает себя поведением, а также внешним видом — маньяки специально надевают старую или ненужную одежду, которую им не жалко испачкать в крови.

По мнению следователей, обвиняемый так подробно описывал собственную жизнь и мотивы преступлений, чтобы вызвать жалость у прокуроров и суда. Однако ни о какой жалости и речи быть не могло: по мнению Яндиева, Муханкин был настоящим садистом, который гордился своими преступлениями.

"Жалел он только об одном: не успел превзойти Чикатило, — говорит экс-следователь. — Хотя "рекорд" все же у него есть. По скорости. Больше всего жертв у Чикатило было в 84-м: за год убил пять человек. А тут восемь жертв за два с половиной месяца".