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"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
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РИА Новости

"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина

08:00 12.02.2020
44092
Владимир Муханкин
Владимир Муханкин
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Ксения Клепча. Восемь жертв за два месяца и сотни страниц дневниковых записей с подробностями жестоких убийств — 25 лет назад в Ростовской области начал орудовать маньяк Владимир Муханкин, который мнил себя "учеником" Чикатило и мечтал побить его кровавый рекорд. По словам следователей, у Муханкина на это были все шансы: некоторое время о новом серийнике никто даже не догадывался. О том, как удалось его остановить, — в материале РИА Новости.

Цепочка нападений

В начале 1995-го в Цимлянске в овраге нашли тело школьницы. Вскоре в городе Шахты зарезали 50-летнюю местную жительницу, в поселке Каменоломни — продавщицу магазина.
Все убиты с особой жестокостью — судмедэксперты насчитали десятки колотых ран. Но эти преступления не связывали: единой электронной базы не было, дела вели на местном уровне. Версию о маньяке-гастролере не отрабатывали.
Владимир Муханкин на следственном эксперименте. Справа от Муханкина — Амурхан Яндиев
Владимир Муханкин на следственном эксперименте. Справа от Муханкина – Амурхан Яндиев
Владимир Муханкин на следственном эксперименте. Справа от Муханкина — Амурхан Яндиев
Кроме того, по словам следователей, почерк убийцы постоянно менялся: разные города, обстоятельства, возраст жертв.
В начале мая 1995-го в окрестностях города Сальск вооруженный штыком преступник напал на местную жительницу, 40-летнюю Валентину Фалько, и ее дочь-подростка. Женщина погибла на месте, девочка сумела вырваться и позвать на помощь.
Убийцу, 35-летнего Владимира Муханкина, задержали благодаря случайным прохожим. В его карманах нашли женские сережки, кольца, часы и связку ключей. Как позднее выяснилось, часть вещей принадлежала сотруднице железнодорожной станции Елене Штефан, которая в тот день на работу не вышла. Ее тело нашли неподалеку.

"Гордился собой"

Дело Муханкина доверили следственной группе, участвовавшей в поимке Андрея Чикатило.
"Оно попало к нам просто по подследственности, — рассказывает РИА Новости экс-начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области полковник юстиции в отставке Амурхан Яндиев. — Тогда я думал, что это единичное убийство. Однако Муханкин сообщил и о других жертвах. Считал себя "учеником" Чикатило: отслеживал все тематические сообщения в прессе, мечтал побить его рекорд".
© Фото : канал Magas TimesБывший следователь Амурхан Яндиев
Бывший следователь Амурхан Яндиев
© Фото : канал Magas Times
Бывший следователь Амурхан Яндиев
Пытаясь разговорить преступника, Яндиев пошел на хитрость: попросил подследственного представить себя на месте Чикатило и письменно порассуждать о мотивах его преступлений. "Я надеялся, что в итоге он будет писать о себе, — объясняет Яндиев. — Так и получилось. Он подробно рассказал о своей жизни и всех убийствах".
Муханкин родился в неблагополучной семье, часто убегал из дома, скрываясь на кладбищах, ночевал в собачьих будках или на деревьях. С ранних лет был склонен к садизму: когда его жестоко наказали в школе за нарисованную на парте свастику, увел у учителя овчарку и забил ее железным прутом.
Совершив первое преступление еще подростком, Муханкин почти полжизни провел за решеткой: сначала сел за разбой, потом — за растление маленькой девочки. В коротких перерывах на свободе успел обзавестись семьей.
Владимир Муханкин на следственном эксперименте
Владимир Муханкин на следственном эксперименте
Владимир Муханкин на следственном эксперименте
По версии следствия, на убийство он решился не сразу. В начале 1995-го в ростовскую милицию поступили десятки сообщений об однотипных нападениях с целью грабежа. Нападая сзади, Муханкин бил жертву по голове трубой, затем отбирал шапку и сумочку. Это стало для него своеобразной подготовкой к серии убийств. Хотя первое в общую картину не вписывалось: Муханкин зарезал сожителя приятельницы по ее же просьбе.

Письма и стихи

Письменные показания не только легли в основу обвинения, но и стали предметом изучения специалистов по криминальной психиатрии.
Муханкин даже дал следователям несколько практических советов по поиску маньяков. По его словам, во время "охоты" серийник впадает в настоящий транс: зрение и слух обостряются, температура тела повышается, сознание путается. Он выдает себя поведением, а также внешним видом — маньяки специально надевают старую или ненужную одежду, которую им не жалко испачкать в крови.
Максим Петров. Стоп-кадр передачи Честный детектив телеканала Россия-1
17 января, 08:00
"Одних спасал, других убивал": как детский врач стал серийным маньяком
По мнению следователей, обвиняемый так подробно описывал собственную жизнь и мотивы преступлений, чтобы вызвать жалость у прокуроров и суда. Однако ни о какой жалости и речи быть не могло: по мнению Яндиева, Муханкин был настоящим садистом, который гордился своими преступлениями.
"Жалел он только об одном: не успел превзойти Чикатило, — говорит экс-следователь. — Хотя "рекорд" все же у него есть. По скорости. Больше всего жертв у Чикатило было в 84-м: за год убил пять человек. А тут восемь жертв за два с половиной месяца".
На суде Муханкин отказался от показаний, но суд ни в чем не убедил: 11 декабря 1996-го его приговорили к высшей мере наказания. Позже смертную казнь заменили на пожизненное заключение в колонии особого режима "Черный дельфин". Там он и находится до сих пор, сочиняя стихи и иногда — письма к Яндиеву.
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Происшествия
Популярные комментарии
А для чего написана эта статья? Это что бы появились последователи этих убийц? Не лучше ли забыть про них в прессе.
12 февраля, 08:26
Вячеслав Гаджиев
39102012
После двух ходок обзавелся семьей. Удивляют такие женщины.
12 февраля, 09:33
YSYuri SPb
3925101
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