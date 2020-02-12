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Туризм
2020-02-12T03:16+0300
https://ria.ru/20200212/1564566762.html
Стюардесса назвала продукты, которые нельзя проносить на борт
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РИА Новости

Стюардесса назвала продукты, которые нельзя проносить на борт

03:16 12.02.2020
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© Depositphotos / eungchopanПитание на борту самолета
Питание на борту самолета
© Depositphotos / eungchopan
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какие продукты туристам не рекомендуется проносить на борт, сообщает The Sun.
Бутерброд с тунцом и салат с яйцом крайне нежелательно есть в самолете — они сильно пахнут, рассказала Шейни Перальта, которая работала бортпроводником в небольшой авиакомпании, совершающей перелеты между США и странами Карибского бассейна.
По той же причине лучше не приносить на борт жаренную с чесноком курицу.
Кроме продуктов с сильным запахом, стюардесса не рекомендует брать в салон закуски, которые крошатся – печенье, чипсы. А также газированные напитки в бутылке — чтобы не облить соседей, когда открываешь ее. Еще не стоит давать детям шоколад – они часто размазывают его по сиденью.
Также нежелательно брать в самолет продукты, которые могут вызвать аллергию у других пассажиров. К ним стюардесса относит орехи и морепродукты.
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