Стюардесса назвала продукты, которые нельзя проносить на борт

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какие продукты туристам не рекомендуется проносить на борт, Стюардесса рассказала, какие продукты туристам не рекомендуется проносить на борт, сообщает The Sun.

Бутерброд с тунцом и салат с яйцом крайне нежелательно есть в самолете — они сильно пахнут, рассказала Шейни Перальта, которая работала бортпроводником в небольшой авиакомпании, совершающей перелеты между США и странами Карибского бассейна.

По той же причине лучше не приносить на борт жаренную с чесноком курицу.

Кроме продуктов с сильным запахом, стюардесса не рекомендует брать в салон закуски, которые крошатся – печенье, чипсы. А также газированные напитки в бутылке — чтобы не облить соседей, когда открываешь ее. Еще не стоит давать детям шоколад – они часто размазывают его по сиденью.