Музей в Пенсильвании "нашел" в своей коллекции работу Рембрандта

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники музея искусств Аллентауна (Пенсильвания) выяснили, что картина, которую они считали выполненной в мастерской Рембрандта Харменса ван Рейна, на самом деле принадлежит кисти самого художника, . Сотрудники музея искусств Аллентауна (Пенсильвания) выяснили, что картина, которую они считали выполненной в мастерской Рембрандта Харменса ван Рейна, на самом деле принадлежит кисти самого художника, сообщает Artnet.

Когда специалисты в процессе реставрации убрали слои лака и более поздние записи, они увидели, что работа была написана самим художником.

"Теперь у нас есть возможность посмотреть на нее другими глазами", — рассказала директор кураторских программ музея Элаин Мелакес.

"Портрет молодой женщины" передал музею в 1961 году фонд, созданный магнатом Сэмюэлем Крессом, владельцем коллекции произведений искусства периода Ренессанса. Он родился в Аллентауне.

Тогда считалось, что он принадлежит кисти Рембрандта, но через десять лет эксперты из Нидерландов установили, что портрет был написан художниками его мастерской.

В начале 2018 года эксперты начали проводить исследования работ из музея искусств Аллентауна с применением новейших технологий, в том числе инфракрасной рефлексографии, сканирующей электронной микроскопии и структурного анализа. В результате эксперты смогли заглянуть в "прошлое" картины и идентифицировать мазки мастера.

Мелакес подчеркнула, что для нее этот инцидент стал еще одним подтверждением того, что к истории искусства нельзя относиться как к закрытой книге.