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Музей в Пенсильвании "нашел" в своей коллекции работу Рембрандта
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РИА Новости

Музей в Пенсильвании "нашел" в своей коллекции работу Рембрандта

03:16 12.02.2020
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© Рембрандт Харменс ван Рейн (1632)Фрагмент картины "Портрет молодой женщины" авторства Рембрандта Харменса ван Рейна
Фрагмент картины Портрет молодой женщины авторства Рембрандта Харменса ван Рейна
© Рембрандт Харменс ван Рейн (1632)
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники музея искусств Аллентауна (Пенсильвания) выяснили, что картина, которую они считали выполненной в мастерской Рембрандта Харменса ван Рейна, на самом деле принадлежит кисти самого художника, сообщает Artnet.
Когда специалисты в процессе реставрации убрали слои лака и более поздние записи, они увидели, что работа была написана самим художником.
"Теперь у нас есть возможность посмотреть на нее другими глазами", — рассказала директор кураторских программ музея Элаин Мелакес.
"Портрет молодой женщины" передал музею в 1961 году фонд, созданный магнатом Сэмюэлем Крессом, владельцем коллекции произведений искусства периода Ренессанса. Он родился в Аллентауне.
Тогда считалось, что он принадлежит кисти Рембрандта, но через десять лет эксперты из Нидерландов установили, что портрет был написан художниками его мастерской.
В начале 2018 года эксперты начали проводить исследования работ из музея искусств Аллентауна с применением новейших технологий, в том числе инфракрасной рефлексографии, сканирующей электронной микроскопии и структурного анализа. В результате эксперты смогли заглянуть в "прошлое" картины и идентифицировать мазки мастера.
Мелакес подчеркнула, что для нее этот инцидент стал еще одним подтверждением того, что к истории искусства нельзя относиться как к закрытой книге.
Отреставрированную картину можно будет увидеть в музее начиная с 7 июня 2020 года.
Тициан. Се, Человек!. 1565-1570. Холст, масло.
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиРенессансПенсильванияНидерланды
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