Путину доверяют 65 миллионов американцев: как этого добились

Американские СМИ бьют тревогу: оказывается, примерно 65 миллионов граждан США доверяют Владимиру Путину. Именно таким цифрам соответствует "рейтинг доверия" российскому лидеру среди опрошенных американцев. Политическое издание Axios привлекает внимание читателей к еще одной тенденции. Между политическими симпатиями к Республиканской партии (то есть партии Дональда Трампа) и доверием к президенту России есть определенная связь, которую теперь можно считать научно доказанной:
"По данным глобального опроса Pew Research, республиканцы и независимые избиратели с симпатиями к республиканцам более склонны, чем демократы и независимые избиратели с симпатией к демократам, (31% против 10%) выражать доверие к президенту России Владимиру Путину и его действиям на глобальной арене. Разница в доверии составляет 21 процентный пункт. Общая картина: это самый большой политический разрыв, зафиксированный Pew Research по этому вопросу, хотя все еще низкая уверенность республиканцев в российском лидере в значительной степени соответствует настроениям ключевых союзников США по всему миру. В целом 20% американцев выразили доверие Путину".
Насчет низкого рейтинга среди союзников США Axios дает довольно субъективную оценку, которая не учитывает несколько важных аспектов. Социологи уважаемого и влиятельного американского НКО Pew Research Center действительно проводят опросы о доверии к мировым лидерам и конкретным странам на глобальном уровне, и, согласно статистике этих опросов, медианный страновой рейтинг позитивного отношения к России в целом — около 33%.
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Но эти цифры могут быть релевантными только для тех, кто считает, что на планете Земля нет такой страны, как Китай (где Pew не может проводить опросы и потому не учитывает присутствия КНР в мире), и что ценности отношения к российскому президенту и к России в условной Кении (71-е место в мире по ВВП по паритету покупательной способности) и в условной Индии (третье место) равны.
Цифры американских социологов очень важны и интересны, но не с точки зрения поиска ответа на довольно-таки абстрактный вопрос об отношении "в мире" к российскому лидеру и к России, а с точки зрения оценки эффективности антироссийских медийных кампаний в разных странах. И если посмотреть на результаты исследований американских социологов с этой точки зрения, то нашим вашингтонским оппонентам пора паниковать: несмотря на все усилия по дискредитации России в целом и лично Владимира Путина после украинского кризиса 2014 года, доверие к ним постоянно растет.
Нужно сделать важное методологическое уточнение для того, чтобы уровень пропагандистской катастрофы, с которой сталкиваются сейчас США, был понятен в полной мере. Вопрос, на который отвечали жители тех 33 стран, чье мнение заинтересовало Pew Research, был сформулирован так: "Скажите, насколько вы доверяете каждому из перечисленных политиков — в том смысле, что он поступает правильно в мировых вопросах? Варианты ответа: "очень доверяю", "доверяю в определенной мере", "немного доверяю" или "совсем не доверяю".
В 2014-м в отношении Владимира Путина на фоне украинского кризиса и тотальной кампании по продвижению в западных СМИ тезиса об "аннексии Крыма" уровень доверия (сумма ответов "очень доверяю" и "доверяю в определенной мере") составлял в Германии — 22%, а во Франции — 16%. В 2019 году, данные за который Pew опубликовал только несколько дней назад, результаты выглядят следующим образом: Германия — 36%, Франция — 27%. Чем больше американские и европейские СМИ рассказывают о том, что Путин — это угроза Евросоюзу и идеалам западного либерализма, тем выше число граждан ключевых европейских стран, которые доверяют российскому лидеру в плане решения мировых вопросов. Аналогичный тренд зафиксирован едва ли не во всех странах Евросоюза, и разница сводится лишь к тому, насколько он выражен. В Италии рейтинг геополитического доверия к российскому лидеру уже достиг 43% и превысил исторический максимум 2007 года. В Великобритании уровень доверия — 26% (все равно выше, чем в 2014-м, и растет), там усилия по дискредитации России все-таки дают о себе знать. Британские медийщики и политики-русофобы могут себя поздравить: кот Скрипалей был усыплен не зря — рост рейтинга Путина в Великобритании удалось притормозить.
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Между уверенностью опрошенных в том, что российский лидер правильно поступит при решении тех или иных мировых проблем, и позитивным отношением к России в целом — наблюдается прямая связь, а разница в процентах доверяющих Путину и симпатизирующих нашей стране, за сравнительно редким исключением, не превышает нескольких процентов или находится в рамках статистической погрешности. Можно с большой долей уверенности отбросить теорию, которую иногда любят использовать наши медийные оппоненты, — то есть теорию о том, что в мире много тех, кто относится хорошо к России в целом, но крайне негативно воспринимает действия руководства страны на геополитической арене. Действия России во внешнем мире неотделимы в глазах мировой общественности от ее целостного образа.
Опросы Pew указывают на то, что у возможностей западной пропаганды есть серьезные ограничения. С точки зрения тех, кто верит во всесилие голливудских стереотипов, международных инфлюенсеров, соцсетей и "респектабельных западных СМИ", которые все эти годы обвиняли Россию в использовании химического оружия в Сирии, сбитом боинге в Донбассе, массовых убийствах европейских "диссидентов", сам факт роста доверия и симпатий к России и ее лидеру — это нечто необъяснимое и невозможное. Если бы цифры опросов "уперлись" бы в какое-то значение и остановились на нем, можно было бы предположить, что просто в каждом обществе есть некий процент граждан, абсолютно нечувствительных к антироссийской пропаганде, льющейся на них едва ли не из каждого утюга, но ситуация еще интереснее: антироссийская пропаганда сейчас работает на имидж нашей страны.
Эта нелогичная ситуация объясняется просто: если Россию долго ругать за избрание Трампа и за Brexit, то некоторая часть аудитории не только поверит в это, но и проникнется к России искренней симпатией. Если Россия долго и последовательно злит своими независимыми действиями на мировой арене сторонников проамериканского глобализма из медиакласса и политического истеблишмента, то к России постепенно будут относиться все лучше и лучше как раз те граждане европейских стран, которые к проамериканскому истеблишменту относятся плохо, причем процент этих граждан растет с каждым годом. Скорее всего, в вашингтонских, лондонских и берлинских новостных редакциях это понимают, но остановиться уже не могут.
Парадоксальным образом лучшей инвестицией в пиар нашей страны за рубежом является максимально независимая внешняя и внутренняя политика, а также вложения в средства прямого информирования иностранной аудитории об этой политике: на фоне антироссийской лжи спокойная и игнорирующая указания Вашингтона геополитическая сила смотрится очень привлекательно. Чем более сильной и независимой в политическом, экономическом и культурном плане становится наша страна, тем привлекательнее она для рядовых граждан других государств. И это — главный вывод, который можно сделать из масштабного исследования американских социологов.
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