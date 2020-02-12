Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Турецкие и сирийские военные вошли в прямое противостояние в провинции Идлиб. На действия войск Башара Асада Анкара уже ответила беспрецедентной переброской сил в район конфликта и угрожает полномасштабной военной кампанией. Вашингтон выразил поддержку союзнику по НАТО. Возможно ли на этом фоне новое обострение между Россией и Турцией — разбиралось РИА Новости.

Кровь будет отомщена

"Кровь наших солдат не останется неотомщенной, виновные ответят за это" — после такого заявления пресс-секретаря Реджепа Тайипа Эрдогана 10 февраля турецкие военные ударили по позициям сирийской армии в Идлибе.

В турецком Министерстве обороны заявили, что стреляли по 115 целям, сто одну удалось поразить. "В том числе уничтожены три танка и подбит один вертолет. Операция продолжается", — рассказали в ведомстве. Накануне армия северного соседа ликвидировала 76 сирийских солдат и поразила 54 цели.

Атака стала "молниеносным ответом" на обстрел турецких позиций правительственными силами, в результате чего погибли и были ранены несколько турок. В Минобороны Турции подчеркивали, что о месте размещения своих войск на северо-западе Сирии все конфликтующие стороны оповестили заранее, как раз чтобы подобных инцидентов не происходило.

В этот район армия Башара Асада начала продвигаться в середине января — тогда был освобожден город Маарет ан-Нуман, находившийся в руках вооруженной оппозиции с 2012 года. А 5 февраля сирийские подразделения взяли под контроль город Саракиб в 20 километрах от Идлиба и окружили три турецких наблюдательных пункта. Локация стратегически важна, так как находится на пересечении трасс Латакия — Алеппо и Дамаск — Алеппо.

Эрдоган в телефонном разговоре 4 февраля призвал Владимира Путина повлиять на Асада, чтобы тот отвел войска от турецких позиций. В противном случае обещал ответить — что, собственно, и произошло. Если раньше решать кризисные ситуации помогал личный разговор Эрдогана с Путиным, то на этот раз общение по телефону к разрядке не привело.

Теперь и в Анкаре, и в Кремле рассматривают возможность личной встречи российского и турецкого лидеров. Представитель Эрдогана пояснил, что переговоры может запросить любая сторона. "Пока конкретных планов проведения встречи нет, но при необходимости она может состояться", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 февраля.

Ключевое невыполнение

Тем временем Россия обвинила Анкару в срыве некоторых договоренностей по Идлибу. "К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба в корне", — говорил 4 февраля глава МИД России Сергей Лавров.

Во-первых, по утверждению Москвы, Турция не разобралась с оппозиционными Башару Асаду вооруженными формированиями, которые она поддерживает. Отделить вооруженную оппозицию, готовую к диалогу в рамках политического процесса, в том числе "Сирийскую свободную армию", от террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра")* пока не получилось.

Более того, экстремисты продолжают нападать на сирийские военные и гражданские объекты за пределами идлибской зоны, а также пытаются нанести удары по российской базе Хмеймим.

Во-вторых, сотни бойцов террористических группировок перебираются в Ливию, где Турция также вовлечена в военные действия, указывал Сергей Лавров.

По его словам, проблема в том, что в Идлибе не создана демилитаризованная полоса и не все пункты договоренностей Путина и Эрдогана выполнены. При этом Лавров отмечал, что, по данным Генштаба, турецкие военные вовсе не предупреждали никого о том, что собираются передвигаться по идлибской зоне в начале февраля. Поэтому российские военные и не сообщили об этом сирийским коллегам, и те открыли огонь по туркам.

Турецкая сторона тоже не считает, что договоренности выполняются всеми в должной мере. "В последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. В настоящий момент Россия не выполняет соглашения, заключенные в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что, если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным", — говорил Эрдоган незадолго до обострения.

Cтороны конфликта

Со времен первых договоренностей, заключенных в казахстанской столице Астане (ныне Нур-Султан), прошло два с половиной года. Тогда Россия, Турция и Иран условились о создании четырех зон деэскалации. Одна из них — в Идлибе, куда в 2018 году постепенно стянулись боевики из других районов, из-за чего провинцию стали называть "последним оплотом террористов" и "идлибским котлом".

В идеале деэскалация подразумевала создание 25-километровой безопасной зоны. Сирийская армия обязалась не атаковать Идлиб, а террористические группировки, в частности "Хайят Тахрир аш-Шам"*, — покинуть территорию. Умеренная оппозиция, которую поддерживает Турция, могла остаться в регионе, но вывести оттуда все тяжелое вооружение.

Однако с самого начала перемирие не задалось. То и дело режим прекращения огня нарушался, и главы ответственных за мирный процесс стран срочно созванивались, собирались и обсуждали варианты решения идлибской проблемы.

Но на этот раз эскалация беспрецедентна, считает востоковед, эксперт по РСМД Кирилл Семенов. "Усложнило ситуацию именно наступление армии Асада. Препятствуя этому, Турция начала масштабное развертывание вооруженных сил, какого не случалось даже во время операций "Оливковая ветвь" и "Источник мира", — указал он в беседе с РИА Новости. — Создается целая оперативная группировка, которая может проводить самостоятельно военные операции, это уже не просто наблюдательные пункты".

При этом Асад постарается как можно прочнее закрепиться в Идлибе, пока не появилось каких-нибудь новых соглашений. Россия же вынуждена лавировать между интересами и целями Анкары и Дамаска.

Некоторые наблюдатели сравнили нынешнее обострение с ситуацией после уничтожения российского Су-24 в 2015 году. Однако проводить параллели тут не стоит, считает Семенов: "Пока мы видим жесткую риторику в СМИ, но на официальном уровне политики воздерживаются от негативных заявлений, такого напряжения нет. Сохраняются контакты, переговоры в Анкаре идут. Поэтому ситуация другая, стороны ищут выход из сложившегося положения".

© Sputnik / Владислав Воднев Перейти в фотобанк Участники 11-й Международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. 29 ноября 2018 © Sputnik / Владислав Воднев Перейти в фотобанк Участники 11-й Международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. 29 ноября 2018

Шанс на клин

К публичной дискуссии подключились Соединенные Штаты, с которыми у Анкары в последнее время отношения складывались не лучшим образом. Белый дом давил на Турцию из-за покупки российских ЗРК С-400 и в итоге отказался поставлять стране истребители F-35. В октябре 2019-го Вашингтон ввел санкции против Турции из-за вторжения в Сирию. Дональд Трамп их вскоре отменил. К тому же конгресс США в конце 2019 года проголосовал за признание геноцида армян в Османской империи. Турция в ответ пригрозила признать геноцид индейцев.

Однако сейчас глава Госдепа Майк Помпео заявил , что США поддерживают союзника по НАТО в связи с "последствиями артиллерийской атаки войск режима Асада на турецкие наблюдательные посты".

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри также указал , что удар по турецким позициям нарушает пункты договоренностей о прекращении огня, с которыми "Россия согласилась, но игнорирует". "Это показывает, что режим (Асада) не хочет компромиссного решения, а желает военной победы", — сказал посланник. В Вашингтоне не рассматривают возможность военного вмешательства в регионе, если сирийское правительство не применит химическое оружие. Но существенную помощь оказать в состоянии.

"Они, например, могут посодействовать Турции открыть "второй фронт" на северо-востоке. Дать возможность Анкаре продолжить операцию "Источник мира". Это важный момент, поскольку все небо над северо-востоком Сирии контролируют американцы", — подчеркивает Кирилл Семенов.

В то же время, помогая Эрдогану, Соединенные Штаты смогут вбить клин между Москвой и Анкарой, считает собеседник РИА Новости. В интересах Москвы сейчас ускорить достижение новых договоренностей по Идлибу с Турцией и закрыть окно возможностей для американо-турецкого сотрудничества в ущерб российским интересам.