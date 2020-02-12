Значки с QR-кодом помогут пожилым людям не потеряться в городе

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кировским центром социального обслуживания выпущен специальный значок с QR-кодом, который позволяет пожилым людям не потеряться на улице. В основном он рассчитан на людей, страдающих потерей памяти и другими ментальными расстройствами.

Суть новинки проста: QR-код на значке содержит контактную информацию для связи с сотрудником центра социального обслуживания населения или родственником пожилого человека. На каждом значке есть номер, который содержит всю необходимую контактную информацию о человеке.

"При сканировании QR-кода станет известен номер телефона родственника или круглосуточный номер сотрудника центра, по которому с ним можно связаться. Решение указать только номер телефона родственника, без указания домашнего адреса, принято исключительно в целях защиты персональных данных", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социального развития Кировской области.

© Предоставлено пресс-службой министерства социального развития Кировской области Значок с QR-кодом для пожилых людей © Предоставлено пресс-службой министерства социального развития Кировской области Значок с QR-кодом для пожилых людей

Отмечается, что все поступающие звонки принимают квалифицированные операторы, которые прошли предварительное обучение, поэтому ситуации, когда оператор не знает, как помочь в том или ином случае, исключены.

"На сегодняшний день сотрудники центра выдали более 180 таких значков гражданам, страдающим потерей памяти и другими расстройствами, которые получают социальные услуги на дому", — уточнили в министерстве.

Также создателями значка предусмотрен вариант, при котором растерявшегося пожилого человека на улице заметит прохожий без смартфона. В таком случае можно позвонить по единому номеру 8 (800) 201-21-09, который также указан на значке.

Если человек, страдающий потерей памяти, не находится на социальном обслуживании и при этом хочет получить значок, ему или родственникам следует обратиться в кировский комплексный центр соцобслуживания. Нужно заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных, и значок будет выдан.