Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-02-12T14:48+0300
https://ria.ru/20200212/1564562291.html
Значки с QR-кодом помогут пожилым людям не потеряться в городе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564558968_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_dce5a3c494a24eb68023d0e98a000073.jpg
РИА Новости

Значки с QR-кодом помогут пожилым людям не потеряться в городе

08:00 12.02.2020 (обновлено: 14:48 12.02.2020)
854
© РИА Новости / Константин ЧалабовЖенщина во время прогулки в морозный день
Женщина во время прогулки в морозный день
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кировским центром социального обслуживания выпущен специальный значок с QR-кодом, который позволяет пожилым людям не потеряться на улице. В основном он рассчитан на людей, страдающих потерей памяти и другими ментальными расстройствами.
Суть новинки проста: QR-код на значке содержит контактную информацию для связи с сотрудником центра социального обслуживания населения или родственником пожилого человека. На каждом значке есть номер, который содержит всю необходимую контактную информацию о человеке.
"При сканировании QR-кода станет известен номер телефона родственника или круглосуточный номер сотрудника центра, по которому с ним можно связаться. Решение указать только номер телефона родственника, без указания домашнего адреса, принято исключительно в целях защиты персональных данных", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социального развития Кировской области.
© Предоставлено пресс-службой министерства социального развития Кировской областиЗначок с QR-кодом для пожилых людей
Значок с QR-кодом для пожилых людей
© Предоставлено пресс-службой министерства социального развития Кировской области
Значок с QR-кодом для пожилых людей
Отмечается, что все поступающие звонки принимают квалифицированные операторы, которые прошли предварительное обучение, поэтому ситуации, когда оператор не знает, как помочь в том или ином случае, исключены.
"На сегодняшний день сотрудники центра выдали более 180 таких значков гражданам, страдающим потерей памяти и другими расстройствами, которые получают социальные услуги на дому", — уточнили в министерстве.
Также создателями значка предусмотрен вариант, при котором растерявшегося пожилого человека на улице заметит прохожий без смартфона. В таком случае можно позвонить по единому номеру 8 (800) 201-21-09, который также указан на значке.
Портрет пожилого человека
8 февраля, 08:00РИА Наука
Как остановить старение. Ученые предлагают радикальные меры
Если человек, страдающий потерей памяти, не находится на социальном обслуживании и при этом хочет получить значок, ему или родственникам следует обратиться в кировский комплексный центр соцобслуживания. Нужно заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных, и значок будет выдан.
В ближайшее время подобные значки планируется выдавать всем жителям региона, нуждающимся в посторонней помощи. Получить их можно будет через комплексные центры соцобслуживания, которые есть в каждом районе Кировской области.
4561215
Обсудить 4
Хорошие новостиХорошие новостиКировская областьРоссия
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Адвокат рассказал подробности гибели экс-сотрудника ФСИН в зале суда
Соковыжималка
Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника
Вирус
Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов сразу
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США
Сотрудник испанской полиции
В Испании погибли двое россиян
Мать с ребенком на приеме у врача
Маленьких сложных пациентов врачи будут осматривать в одно посещение
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
"Газовый армагеддон": что происходит
Офис ОАО Газпром
Шведский суд отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
Помидоры в супермаркете
В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию
Изабель Хосе душ Сантуш
В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД оценил слова польского посла о роли СССР во Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год
Путину доверяют 65 миллионов американцев: как этого добились
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
20:24В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
Лента новостейМолния