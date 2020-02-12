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2020-02-12T05:28+0300
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Самый дорогой артефакт с "Титаника" представили на выставке в США
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РИА Новости

Самый дорогой артефакт с "Титаника" представили на выставке в США

05:28 12.02.2020
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© 20th Century Fox Film Corporation (1997)Кадр из фильма "Титаник"
Кадр из фильма Титаник
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Скрипку британского музыканта Уоллеса Хартли, который в 1912 году погиб во время крушения "Титаника", представили на выставке в музее Titanic Museum Attraction в Брэнсоне (штат Миссури, США), сообщает ozarksfirst.com.
© AP Photo / Peter MorrisonСкрипка, на которой играл Уоллес Хартли во время во время плавания на "Титанике"
Скрипка, на которой играл Уоллес Хартли во время во время плавания на Титанике
© AP Photo / Peter Morrison
Скрипка, на которой играл Уоллес Хартли во время во время плавания на "Титанике"
Ранее инструмент был продан коллекционеру за 1,7 миллиона долларов. Это была самая высокая цена, когда-либо заплаченная за артефакт с корабля.
Сейчас анонимный владелец позволил, чтобы скрипка ненадолго стала частью экспозиции музея.

"Это самый знаковый предмет. На этом инструменте Уоллес Хартли, музыкант и руководитель оркестра играл, когда корабль тонул", — прокомментировал директор компании Эндрю Олдридж.

Первоначально скрипку Уоллесу Хартли подарила его невеста. Он взял инструмент в первое плавание "Титаника". После трагического столкновения лайнера с айсбергом группа музыкантов до последнего играла для пассажиров (эта сцена была воссоздана в одноименном фильме Джеймса Кэмерона. — Прим.ред.).
К сожалению, Хартли не смог спастись. Его обнаружили спустя две недели. К телу была привязана скрипка, которую передали невесте погибшего музыканта. Она пожертвовала ее благотворительной организации "Армия спасения".
На уникальный экспонат можно будет посмотреть до 15 июня.
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