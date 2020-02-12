Маленьких сложных пациентов врачи будут осматривать в одно посещение

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Родители детей с риском формирования двигательных нарушений теперь могут уместить несколько походов к врачу в один комплексный прием. Услуга осмотра в одно посещение появилась в детской поликлинике № 5 в Ярославле совсем недавно, но уже пользуется огромным спросом.

Если раньше ходить в поликлинику к разным специалистам нужно было по несколько раз в неделю, то теперь показать грудного ребенка самым разным врачам можно за один день, и это нововведение существенно облегчает жизнь родителям.

Все для удобства

Прием в одно посещение проходит два раза в неделю — по вторникам и четвергам. В эти дни ребенка могут осмотреть педиатр, невролог, врач лечебной физической культуры (ЛФК) и другие специалисты. Записаться к ним очень легко: нужно просто позвонить по телефону.

"Мы записываемся через заведующую либо, когда мы бываем на осмотрах в поликлинике, забегу в кабинет и говорю, что нам нужен совместный прием. Или я по телефону позвонила, нам перезванивают, говорят дату и время. Очень удобно, даже ходить не всегда нужно", — поделилась мама Миланы Елена Николаева.

Такой подход к осмотрам маленьких детей с большими проблемами действительно облегчает жизнь.

"Лично мне очень удобно, когда сразу такой консилиум врачей. Не надо бегать, потому что времени с таким ребеночком вообще очень мало, мы постоянно на реабилитации, а когда приходишь сразу ко всем специалистам — я очень довольна", — рассказала Елена.

Она также добавила, что, несмотря на то что прием идет долго, ожидание того стоит, потому что врачи могут не только объяснить значение результатов медицинских тестов, но и проговорить между собой план лечения.

"Прием долго идет, я даже с мамой хожу, потому что когда ребеночек устает, я отдаю ее маме, пока мы с врачами консультируемся. Мы пишем энцефалограмму, и я, например, по выписке ничего не понимаю, а эпилептолог каждый пункт объясняет, и становится хоть что-то понятно", — добавила она.

Врачи поддерживают

По словам исполняющей обязанности главного врача детской поликлиники № 5 Ольги Мамонтовой, главное удобство таких осмотров заключается в том, что мамам больше не нужно тратить лишнее время на обход врачей, ведь для этого ребенка нужно сначала одеть, потом довезти до поликлиники, где его нужно будет переодеть, а после осмотра повторить эти хлопотные процедуры заново.

"Мы речь ведем о детях первого года жизни. Три доктора смотрят комиссионно, у них есть возможность сразу обсудить, принять решение правильное. Это не как в ситуации, когда педиатр сначала отправила к неврологу, невролог высказала свои пожелания и так далее. Они сразу обсудили и тактику ведения, тактику наблюдения, лечения и восстановления данного ребенка", — сказала Мамонтова.

Врач кабинета здорового ребенка Любовь Лукоянова отметила, что при необходимости к осмотру могут подключаться кардиологи, ортопеды и специалисты других профилей.

"К нам в основном направляются дети с изменениями со стороны центральной нервной системы, костно-ортопедические патологии. Таких детей мы отправляем на коллегиальный осмотр, где смотрит врач ЛФК, невролог, мы смотрим анамнез, заводим карточку. Когда невролог совместно осматривает ребенка, видит какие-то изменения, педиатр и врач ЛФК тоже дают какие-то рекомендации", — сказала Лукоянова в комментарии РИА Новости.

В свою очередь, Ольга Мамонтова отметила, что на сегодняшний день осмотр в одно посещение очень востребован в поликлинике.