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СМИ: Райан Рейнольдс сыграет в фильме, основанном на настольной игре
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РИА Новости

СМИ: Райан Рейнольдс сыграет в фильме, основанном на настольной игре

01:43 12.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. СМИ узнали, что канадско-американский актер Райан Рейнольдс готовится сыграть главную роль, а также спродюсировать фильм, основанный на настольной игре Cluedo с детективным сюжетом, сообщает THR.
Источник рассказал изданию, что режиссером выступит Джеймс Бобин ("Маппеты", 2011 год, "Алиса в Зазеркалье", 2016 год). Ретт Риз и Пол Верник, которые сотрудничали с Рейнольдсом в двух частях "Дэдпула", напишут сценарий.
В Cluedo участники должны раскрыть убийство с помощью специальных карточек и поля, имитирующего старинный особняк. Им необходимо определить, кто, где и с помощью чего совершил преступление.
Лента Джеймса Бобина будет не первой экранизацией классической настольной игры. В 1985 году на ее основе Джонатан Линн представил комедию "Улика". Тогда главные роли исполнили Айлин Бреннан, Тим Карри, Кристофер Ллойд, Мэдлин Кан и другие.
В 2009 году СМИ писали, что снова экранизировать игру хочет режиссер "Пиратов Карибского моря" Гор Вербински. Однако проект так и не получилось реализовать.
Дата начала съемок новой картины и ее выход пока неизвестны.
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КультураКино и сериалыНовости культурыРайан Рейнольдс (актер)
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