Дебютные фильмы кинорежиссеров будут показывать кинотеатре "Иллюзион"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первые фильмы кинорежиссеров - студентов и выпускников ВГИКа - будут показывать в киноклубе "Дебют в "Иллюзионе" с 13 февраля, участники будут обсуждать картины разных жанров и направлений, сообщается на сайте Минкульта РФ.
Проект реализуется продюсерским центром "ВГИК-Дебют" и Госфильмофондом России.
"В афише нашего нового проекта "Дебют в "Иллюзионе" будут появляться дебютные фильмы молодых кинорежиссеров – студентов и выпускников легендарного ВГИКа, который уже подарил нам таких мастеров, как Андрей Тарковский, Кира Муратова, Эльдар Рязанов, Марлен Хуциев – это те люди, которые навсегда изменили наше кино, принесли российским картинам популярность во всем мире", – приводятся в сообщении слова гендиректора Госфильмофонда России Николая Малакова.
Добавляется, что серию показов откроет картина "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" с Алексеем Серебряковым в главной роли. Фильм режиссера Александра Ханта стал победителем международных и российских киносмотров: обладателем Гран-при кинофестивалей "Окно в Европу", МКФ "Карловы Вары", приза Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон", главной награды "Snow Leopard Best New Director Award" Asian World Film Festival "За новую режиссуру".
Кроме того, 23 февраля будет показан фильм Федора Попова "Коридор Бессмертия" 2019 года, а 1 марта – фильм "Вакантна жизнь шеф-повара", снятый Рустамом Ильясовым в 2015 году. В рамках киноклуба покажут также и легендарные ленты Андрея Тарковского, Василия Шукшина, Андрея Кончаловского, Вадима Абдрашитова, Сергея Соловьева и других.
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