Дебютные фильмы кинорежиссеров будут показывать кинотеатре "Иллюзион"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первые фильмы кинорежиссеров - студентов и выпускников ВГИКа - будут показывать в киноклубе "Дебют в "Иллюзионе" с 13 февраля, участники будут обсуждать картины разных жанров и направлений, сообщается на сайте Минкульта РФ.

Проект реализуется продюсерским центром "ВГИК-Дебют" и Госфильмофондом России.

"В афише нашего нового проекта "Дебют в "Иллюзионе" будут появляться дебютные фильмы молодых кинорежиссеров – студентов и выпускников легендарного ВГИКа, который уже подарил нам таких мастеров, как Андрей Тарковский, Кира Муратова, Эльдар Рязанов, Марлен Хуциев – это те люди, которые навсегда изменили наше кино, принесли российским картинам популярность во всем мире", – приводятся в сообщении слова гендиректора Госфильмофонда России Николая Малакова.

Добавляется, что серию показов откроет картина "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" с Алексеем Серебряковым в главной роли. Фильм режиссера Александра Ханта стал победителем международных и российских киносмотров: обладателем Гран-при кинофестивалей "Окно в Европу", МКФ "Карловы Вары", приза Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон", главной награды "Snow Leopard Best New Director Award" Asian World Film Festival "За новую режиссуру".