Любовь на льду, драма в офисе, ужасы в деревне. Лучшее кино недели

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В российском прокате самые разные картины: спортивная мелодрама, комедийный боевик, хоррор, социальная драма. Это и "Лед 2" с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой — про любовь фигуристки и хоккеиста, и "Джентльмены" Гая Ричи, как обычно, с драками и юмором, и "Цвет из иных миров", в котором Николас Кейдж столкнется с метеоритом. А еще "Скандал" с Марго Робби — теперь вместе с Николь Кидман и Шарлиз Терон они разоблачат наглого босса. О лучших фильмах — в материале РИА Новости.

Растопить лед

Александр Петров и Аглая Тарасова снова сыграли влюбленную пару в продолжении хита про фигуристку и хоккеиста. Выход картины "Лед 2" приурочили ко Дню святого Валентина.

Фильм рассказывает о том, что происходит после хеппи-энда. Надя (Тарасова) и Саша (Петров) поженились и хотят завести ребенка. Несмотря на сложности — куда ж без них в мелодраме — сказка остается сказкой, и в финале каждый герой обретет все, что хотел.

"Изначально я не обрадовался тому, что "Лед" получил продолжение, не понимал, зачем оно вообще нужно, — говорит Петров. — Ведь первый фильм абсолютно законченный. Но когда мне рассказали идею сиквела, я осознал, что это здорово, это шокирующий, но очень мощный, полный энергии ход. Хотя он и не самый главный. Главное — это история молодого отца и его дочки, отца, который стремится стать лучшим родителем для своего ребенка".

© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Лед 2" © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Лед 2"

К съемочной группе присоединились Надежда Михалкова (сыграла социального работника), Юлия Хлынина (исполнила роль злодейки), Сергей Лавыгин (тренер по хоккею) и Вита Корниенко (дочь главных героев).

Сиквел сделали с размахом — часть сцен снимали на Байкале, а фрагмент свадьбы Нади и Саши, по мнению Петрова, напоминает работы Кристофера Нолана. Построили специальную декорацию, в которой зал бракосочетания превращается в каток.

© Предоставлено WDSSPR Аглая Тарасова и Александр Петров в фильме "Лед 2" 1 из 5 Аглая Тарасова и Александр Петров в фильме "Лед 2" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Александр Петров на съемках фильма "Лед 2" 2 из 5 Александр Петров на съемках фильма "Лед 2" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Надежда Михалкова на съемках фильма "Лед 2" 3 из 5 Надежда Михалкова на съемках фильма "Лед 2" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Лед 2" 4 из 5 Кадр из фильма "Лед 2" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Надежда Михалкова в фильме "Лед 2" 5 из 5 Надежда Михалкова в фильме "Лед 2" © Предоставлено WDSSPR 1 из 5 Аглая Тарасова и Александр Петров в фильме "Лед 2" © Предоставлено WDSSPR 2 из 5 Александр Петров на съемках фильма "Лед 2" © Предоставлено WDSSPR 3 из 5 Надежда Михалкова на съемках фильма "Лед 2" © Предоставлено WDSSPR 4 из 5 Кадр из фильма "Лед 2" © Предоставлено WDSSPR 5 из 5 Надежда Михалкова в фильме "Лед 2" © Предоставлено WDSSPR

Для Петрова, по его словам, вызовом стал музыкальный отрывок, в котором режиссер Жора Крыжовников доверил актеру петь самому.

"Я вообще петь люблю, но у меня нет слуха, — признается Александр. — Хотя мой педагог по вокалу говорила, что есть, просто его нужно развивать. Мы много работали, пробовали, и когда записали, результат мне понравился".

В общем, готовьтесь пускать слезу и радоваться за героев — эта мелодрама соответствует всем законам жанра.

Джентльмены не сдаются

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Джентльмены"

Трудоголик Гай Ричи не стал отдыхать после предыдущего фильма "Аладдин" (вышел в прошлом году) и уже снял криминальную комедию "Джентльмены" со звездами "Настоящего детектива" и "Аббатства Даунтон".

Это история об американце Микки Пирсоне (Мэттью МакКонахи). Он давно живет в Англии, основал подпольную наркотическую империю в Лондоне. Дела идут отлично, но возникают слухи, что Пирсон готов продать свой бизнес. Один из возможных покупателей, криминальный авторитет из США Мэттью (Джереми Стронг), как выясняется, хочет подставить Микки. И тут начинается то, за что мы любим Гая Ричи, — драки и стрельба.

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Мишель Докери и Мэттью МакКонахи на съемках фильма "Джентльмены" 1 из 5 Мишель Докери и Мэттью МакКонахи на съемках фильма "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Мэттью МакКонахи в фильме "Джентльмены" 2 из 5 Мэттью МакКонахи в фильме "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Джентльмены" 3 из 5 Кадр из фильма "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Гай Ричи, Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм в фильме "Джентльмены" 4 из 5 Гай Ричи, Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм в фильме "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Колин Фаррелл в фильме "Джентльмены" 5 из 5 Колин Фаррелл в фильме "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 1 из 5 Мишель Докери и Мэттью МакКонахи на съемках фильма "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 2 из 5 Мэттью МакКонахи в фильме "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 3 из 5 Кадр из фильма "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 4 из 5 Гай Ричи, Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм в фильме "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 5 из 5 Колин Фаррелл в фильме "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

"Хотя главные герои — криминальные авторитеты и бандиты, по сути, это фильм про любовь, — заявляет Ричи. — Розалинд, жена Микки, которую сыграла Мишель Докери, — подлинный матриарх предприятия ее супруга. И в нашем случае еще неизвестно, кто из них главнее".

Запутанные повороты сюжета, яркие диалоги и юмор — получилась типичная для Ричи история, которая будет держать в напряжении и точно стоит затраченного на нее времени в кино.

Три блондинки — это сила

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Скандал" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Скандал"

Три блондинки объединяются, чтобы наказать обнаглевшего босса, — вот фабула драмы "Скандал" режиссера Джея Роуча.

Фильм основан на реальной истории работницы компании Fox News. Главная героиня Гретчен Карлсон (Николь Кидман) выступила против домогательств и дискриминации по половому признаку в фирме и начала бороться с главой корпорации Роджером Айлсом (Джон Литгоу). Именно он превратил компанию в настоящую телеимперию. И считал себя всемогущим.

© Централ Партнершип Николь Кидман в фильме "Скандал" 1 из 5 Николь Кидман в фильме "Скандал" © Централ Партнершип © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Марго Робби в фильме "Скандал" 2 из 5 Марго Робби в фильме "Скандал" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Шарлиз Терон в фильме "Скандал" 3 из 5 Шарлиз Терон в фильме "Скандал" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Малкольм Макдауэлл в фильме "Скандал" 4 из 5 Малкольм Макдауэлл в фильме "Скандал" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Скандал" 5 из 5 Кадр из фильма "Скандал" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" 1 из 5 Николь Кидман в фильме "Скандал" © Централ Партнершип 2 из 5 Марго Робби в фильме "Скандал" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" 3 из 5 Шарлиз Терон в фильме "Скандал" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" 4 из 5 Малкольм Макдауэлл в фильме "Скандал" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" 5 из 5 Кадр из фильма "Скандал" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Карлсон была первой, но не единственной: к ней присоединились другие коллеги-женщины. Итог: Айлс оставил свой пост, а компании пришлось пойти на изменения в рабочем кодексе.

Роли других "мятежниц" играют Шарлиз Терон, Марго Робби. У них в команде также Кейт Маккиннон и Эллисон Дженни.

Ужасы в розовом цвете

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Цвет из иных миров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Цвет из иных миров"

Николасу Кейджу понравилось мрачное амплуа — вслед за жуткой и кровавой "Мэнди" 2017 года он снова снялся в ужастике. На этот раз в "Цвете из иных миров" по одноименному рассказу Говарда Лавкрафта 1927 года.

На лужайку перед лесной усадьбой Нейтана Гарднера (Кейдж) падает метеорит и зловеще светится розовым цветом. Семья главного героя начинает видеть странные образы, окрашенные такими же неестественными оттенками.

Режиссер — южноафриканец Ричард Стэнли, снявший сай-фай-хоррор "Железо" и "Остров доктора Моро" с Марлоном Брандо и Вэлом Килмером.

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Цвет из иных миров" 1 из 2 Кадр из фильма "Цвет из иных миров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Сцена из фильма "Цвет из иных миров" 2 из 2 Сцена из фильма "Цвет из иных миров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 1 из 2 Кадр из фильма "Цвет из иных миров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 2 из 2 Сцена из фильма "Цвет из иных миров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"

"Из всех режиссеров, которых я мог себе представить, конечно, только у Ричарда получилось бы создать на экране инопланетный фосфоресцирующий розовый цвет, который вызывает у зрителя леденящий душу ужас перед тайнами космоса", — отмечает Кейдж.

Получилось красочно и жутко — смесь хоррора с фантастикой, разукрашенная неестественными оттенками.

А что еще?

© Paramount Pictures (1994) Кадр из фильма "Форрест Гамп" 1 из 3 Кадр из фильма "Форрест Гамп" © Paramount Pictures (1994) © RWV Films Сцена из фильма "Только ты" 2 из 3 Сцена из фильма "Только ты" © RWV Films © RWV Films Кадр из фильма "Только ты" 3 из 3 Кадр из фильма "Только ты" © RWV Films 1 из 3 Кадр из фильма "Форрест Гамп" © Paramount Pictures (1994) 2 из 3 Сцена из фильма "Только ты" © RWV Films 3 из 3 Кадр из фильма "Только ты" © RWV Films

Этими фильмами прокат не ограничивается. Например, в кино можно посмотреть классику — на этой неделе перезапустят "Форреста Гампа". Или мелодраму "Только ты", в которой главные герои Элена (Лайа Коста) и Джейк (Джош О’Коннор) знакомятся в новогоднюю ночь, влюбляются, а потом сталкиваются с реальностью: у них не может быть детей. Сначала они поддерживают друг друга, а потом каждый невольно начинает винить партнера в неудачах. Но режиссер Гарри Футлифф настаивает, что фильм — история о настоящей любви.

© Предоставлено A-One Films Кадр из фильма "Невероятная" 1 из 2 Кадр из фильма "Невероятная" © Предоставлено A-One Films © Предоставлено A-One Films Джулианна Мур в фильме "Невероятная" 2 из 2 Джулианна Мур в фильме "Невероятная" © Предоставлено A-One Films 1 из 2 Кадр из фильма "Невероятная" © Предоставлено A-One Films 2 из 2 Джулианна Мур в фильме "Невероятная" © Предоставлено A-One Films

Эстеты оценят "Невероятную" от Луки Гуаданьино. Нью-йоркская писательница Франческа (Джулианна Мур) возвращается на родину в Италию. Дома она вспоминает о своей жизни и начинает по-новому смотреть на вещи. Ждите много искусства и красивых костюмов. Местами напоминает "Одинокого мужчину".