Любовь на льду, драма в офисе, ужасы в деревне. Лучшее кино недели

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В российском прокате самые разные картины: спортивная мелодрама, комедийный боевик, хоррор, социальная драма. Это и "Лед 2" с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой — про любовь фигуристки и хоккеиста, и "Джентльмены" Гая Ричи, как обычно, с драками и юмором, и "Цвет из иных миров", в котором Николас Кейдж столкнется с метеоритом. А еще "Скандал" с Марго Робби — теперь вместе с Николь Кидман и Шарлиз Терон они разоблачат наглого босса. О лучших фильмах — в материале РИА Новости.
Растопить лед
Александр Петров и Аглая Тарасова снова сыграли влюбленную пару в продолжении хита про фигуристку и хоккеиста. Выход картины "Лед 2" приурочили ко Дню святого Валентина.
Фильм рассказывает о том, что происходит после хеппи-энда. Надя (Тарасова) и Саша (Петров) поженились и хотят завести ребенка. Несмотря на сложности — куда ж без них в мелодраме — сказка остается сказкой, и в финале каждый герой обретет все, что хотел.
"Изначально я не обрадовался тому, что "Лед" получил продолжение, не понимал, зачем оно вообще нужно, — говорит Петров. — Ведь первый фильм абсолютно законченный. Но когда мне рассказали идею сиквела, я осознал, что это здорово, это шокирующий, но очень мощный, полный энергии ход. Хотя он и не самый главный. Главное — это история молодого отца и его дочки, отца, который стремится стать лучшим родителем для своего ребенка".
К съемочной группе присоединились Надежда Михалкова (сыграла социального работника), Юлия Хлынина (исполнила роль злодейки), Сергей Лавыгин (тренер по хоккею) и Вита Корниенко (дочь главных героев).
Сиквел сделали с размахом — часть сцен снимали на Байкале, а фрагмент свадьбы Нади и Саши, по мнению Петрова, напоминает работы Кристофера Нолана. Построили специальную декорацию, в которой зал бракосочетания превращается в каток.
Для Петрова, по его словам, вызовом стал музыкальный отрывок, в котором режиссер Жора Крыжовников доверил актеру петь самому.
"Я вообще петь люблю, но у меня нет слуха, — признается Александр. — Хотя мой педагог по вокалу говорила, что есть, просто его нужно развивать. Мы много работали, пробовали, и когда записали, результат мне понравился".
В общем, готовьтесь пускать слезу и радоваться за героев — эта мелодрама соответствует всем законам жанра.
Трудоголик Гай Ричи не стал отдыхать после предыдущего фильма "Аладдин" (вышел в прошлом году) и уже снял криминальную комедию "Джентльмены" со звездами "Настоящего детектива" и "Аббатства Даунтон".
Это история об американце Микки Пирсоне (Мэттью МакКонахи). Он давно живет в Англии, основал подпольную наркотическую империю в Лондоне. Дела идут отлично, но возникают слухи, что Пирсон готов продать свой бизнес. Один из возможных покупателей, криминальный авторитет из США Мэттью (Джереми Стронг), как выясняется, хочет подставить Микки. И тут начинается то, за что мы любим Гая Ричи, — драки и стрельба.
"Хотя главные герои — криминальные авторитеты и бандиты, по сути, это фильм про любовь, — заявляет Ричи. — Розалинд, жена Микки, которую сыграла Мишель Докери, — подлинный матриарх предприятия ее супруга. И в нашем случае еще неизвестно, кто из них главнее".
Запутанные повороты сюжета, яркие диалоги и юмор — получилась типичная для Ричи история, которая будет держать в напряжении и точно стоит затраченного на нее времени в кино.
Три блондинки объединяются, чтобы наказать обнаглевшего босса, — вот фабула драмы "Скандал" режиссера Джея Роуча.
Фильм основан на реальной истории работницы компании Fox News. Главная героиня Гретчен Карлсон (Николь Кидман) выступила против домогательств и дискриминации по половому признаку в фирме и начала бороться с главой корпорации Роджером Айлсом (Джон Литгоу). Именно он превратил компанию в настоящую телеимперию. И считал себя всемогущим.
Николасу Кейджу понравилось мрачное амплуа — вслед за жуткой и кровавой "Мэнди" 2017 года он снова снялся в ужастике. На этот раз в "Цвете из иных миров" по одноименному рассказу Говарда Лавкрафта 1927 года.
На лужайку перед лесной усадьбой Нейтана Гарднера (Кейдж) падает метеорит и зловеще светится розовым цветом. Семья главного героя начинает видеть странные образы, окрашенные такими же неестественными оттенками.
Режиссер — южноафриканец Ричард Стэнли, снявший сай-фай-хоррор "Железо" и "Остров доктора Моро" с Марлоном Брандо и Вэлом Килмером.
"Из всех режиссеров, которых я мог себе представить, конечно, только у Ричарда получилось бы создать на экране инопланетный фосфоресцирующий розовый цвет, который вызывает у зрителя леденящий душу ужас перед тайнами космоса", — отмечает Кейдж.
Получилось красочно и жутко — смесь хоррора с фантастикой, разукрашенная неестественными оттенками.
Этими фильмами прокат не ограничивается. Например, в кино можно посмотреть классику — на этой неделе перезапустят "Форреста Гампа". Или мелодраму "Только ты", в которой главные герои Элена (Лайа Коста) и Джейк (Джош О’Коннор) знакомятся в новогоднюю ночь, влюбляются, а потом сталкиваются с реальностью: у них не может быть детей. Сначала они поддерживают друг друга, а потом каждый невольно начинает винить партнера в неудачах. Но режиссер Гарри Футлифф настаивает, что фильм — история о настоящей любви.
Эстеты оценят "Невероятную" от Луки Гуаданьино. Нью-йоркская писательница Франческа (Джулианна Мур) возвращается на родину в Италию. Дома она вспоминает о своей жизни и начинает по-новому смотреть на вещи. Ждите много искусства и красивых костюмов. Местами напоминает "Одинокого мужчину".
А еще до проката добралась картина "Ню", мелодрама от Ян Гэ, премьера которой состоялась на Московском кинофестивале в 2018 году. Главная героиня, китаянка, ищет в Москве свою любовь и делится в видеоблоге мыслями и переживаниями.
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