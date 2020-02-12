Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-12T08:00+0300
https://ria.ru/20200212/1564365607.html
Любовь на льду, драма в офисе, ужасы в деревне. Лучшее кино недели
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564342202_0:54:2901:1686_1036x0_80_0_0_a7091d94c82dd8a814c87a68d5b738ef.jpg
РИА Новости

Любовь на льду, драма в офисе, ужасы в деревне. Лучшее кино недели

08:00 12.02.2020
3517
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Скандал"
Кадр из фильма Скандал
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В российском прокате самые разные картины: спортивная мелодрама, комедийный боевик, хоррор, социальная драма. Это и "Лед 2" с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой — про любовь фигуристки и хоккеиста, и "Джентльмены" Гая Ричи, как обычно, с драками и юмором, и "Цвет из иных миров", в котором Николас Кейдж столкнется с метеоритом. А еще "Скандал" с Марго Робби — теперь вместе с Николь Кидман и Шарлиз Терон они разоблачат наглого босса. О лучших фильмах — в материале РИА Новости.

Растопить лед

Александр Петров и Аглая Тарасова снова сыграли влюбленную пару в продолжении хита про фигуристку и хоккеиста. Выход картины "Лед 2" приурочили ко Дню святого Валентина.
Фильм рассказывает о том, что происходит после хеппи-энда. Надя (Тарасова) и Саша (Петров) поженились и хотят завести ребенка. Несмотря на сложности — куда ж без них в мелодраме — сказка остается сказкой, и в финале каждый герой обретет все, что хотел.

"Изначально я не обрадовался тому, что "Лед" получил продолжение, не понимал, зачем оно вообще нужно, — говорит Петров. — Ведь первый фильм абсолютно законченный. Но когда мне рассказали идею сиквела, я осознал, что это здорово, это шокирующий, но очень мощный, полный энергии ход. Хотя он и не самый главный. Главное — это история молодого отца и его дочки, отца, который стремится стать лучшим родителем для своего ребенка".

© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
Кадр из фильма Лед 2
© Предоставлено WDSSPR
Кадр из фильма "Лед 2"
К съемочной группе присоединились Надежда Михалкова (сыграла социального работника), Юлия Хлынина (исполнила роль злодейки), Сергей Лавыгин (тренер по хоккею) и Вита Корниенко (дочь главных героев).
Сиквел сделали с размахом — часть сцен снимали на Байкале, а фрагмент свадьбы Нади и Саши, по мнению Петрова, напоминает работы Кристофера Нолана. Построили специальную декорацию, в которой зал бракосочетания превращается в каток.
© Предоставлено WDSSPR

Аглая Тарасова и Александр Петров в фильме "Лед 2"

Кадр из фильма Лед 2
1 из 5

Аглая Тарасова и Александр Петров в фильме "Лед 2"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Александр Петров на съемках фильма "Лед 2"

Кадр из фильма Лед 2
2 из 5

Александр Петров на съемках фильма "Лед 2"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Надежда Михалкова на съемках фильма "Лед 2"

Кадр из фильма Лед 2
3 из 5

Надежда Михалкова на съемках фильма "Лед 2"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
Кадр из фильма Лед 2
4 из 5
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Надежда Михалкова в фильме "Лед 2"

Кадр из фильма Лед 2
5 из 5

Надежда Михалкова в фильме "Лед 2"

© Предоставлено WDSSPR
1 из 5

Аглая Тарасова и Александр Петров в фильме "Лед 2"

© Предоставлено WDSSPR
2 из 5

Александр Петров на съемках фильма "Лед 2"

© Предоставлено WDSSPR
3 из 5

Надежда Михалкова на съемках фильма "Лед 2"

© Предоставлено WDSSPR
4 из 5
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
5 из 5

Надежда Михалкова в фильме "Лед 2"

© Предоставлено WDSSPR
Для Петрова, по его словам, вызовом стал музыкальный отрывок, в котором режиссер Жора Крыжовников доверил актеру петь самому.

"Я вообще петь люблю, но у меня нет слуха, — признается Александр. — Хотя мой педагог по вокалу говорила, что есть, просто его нужно развивать. Мы много работали, пробовали, и когда записали, результат мне понравился".

В общем, готовьтесь пускать слезу и радоваться за героев — эта мелодрама соответствует всем законам жанра.

Джентльмены не сдаются

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма Джентльмены
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Джентльмены"
Трудоголик Гай Ричи не стал отдыхать после предыдущего фильма "Аладдин" (вышел в прошлом году) и уже снял криминальную комедию "Джентльмены" со звездами "Настоящего детектива" и "Аббатства Даунтон".
Это история об американце Микки Пирсоне (Мэттью МакКонахи). Он давно живет в Англии, основал подпольную наркотическую империю в Лондоне. Дела идут отлично, но возникают слухи, что Пирсон готов продать свой бизнес. Один из возможных покупателей, криминальный авторитет из США Мэттью (Джереми Стронг), как выясняется, хочет подставить Микки. И тут начинается то, за что мы любим Гая Ричи, — драки и стрельба.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Мишель Докери и Мэттью МакКонахи на съемках фильма "Джентльмены"

Кадр из фильма Джентльмены
1 из 5

Мишель Докери и Мэттью МакКонахи на съемках фильма "Джентльмены"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Мэттью МакКонахи в фильме "Джентльмены"

Кадр из фильма Джентльмены
2 из 5

Мэттью МакКонахи в фильме "Джентльмены"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма Джентльмены
3 из 5
Кадр из фильма "Джентльмены"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Гай Ричи, Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм в фильме "Джентльмены"

Кадр из фильма Джентльмены
4 из 5

Гай Ричи, Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм в фильме "Джентльмены"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Колин Фаррелл в фильме "Джентльмены"

Кадр из фильма Джентльмены
5 из 5

Колин Фаррелл в фильме "Джентльмены"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 5

Мишель Докери и Мэттью МакКонахи на съемках фильма "Джентльмены"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 5

Мэттью МакКонахи в фильме "Джентльмены"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 5
Кадр из фильма "Джентльмены"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
4 из 5

Гай Ричи, Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм в фильме "Джентльмены"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
5 из 5

Колин Фаррелл в фильме "Джентльмены"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

"Хотя главные герои — криминальные авторитеты и бандиты, по сути, это фильм про любовь, — заявляет Ричи. — Розалинд, жена Микки, которую сыграла Мишель Докери, — подлинный матриарх предприятия ее супруга. И в нашем случае еще неизвестно, кто из них главнее".

Запутанные повороты сюжета, яркие диалоги и юмор — получилась типичная для Ричи история, которая будет держать в напряжении и точно стоит затраченного на нее времени в кино.

Три блондинки — это сила

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Скандал"
Кадр из фильма Скандал
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Скандал"
Три блондинки объединяются, чтобы наказать обнаглевшего босса, — вот фабула драмы "Скандал" режиссера Джея Роуча.
Фильм основан на реальной истории работницы компании Fox News. Главная героиня Гретчен Карлсон (Николь Кидман) выступила против домогательств и дискриминации по половому признаку в фирме и начала бороться с главой корпорации Роджером Айлсом (Джон Литгоу). Именно он превратил компанию в настоящую телеимперию. И считал себя всемогущим.
© Централ ПартнершипНиколь Кидман в фильме "Скандал"
Николь Кидман в фильме Скандал
1 из 5
Николь Кидман в фильме "Скандал"
© Централ Партнершип
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Марго Робби в фильме "Скандал"

Кадр из фильма Скандал
2 из 5

Марго Робби в фильме "Скандал"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Шарлиз Терон в фильме "Скандал"

Кадр из фильма Скандал
3 из 5

Шарлиз Терон в фильме "Скандал"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Малкольм Макдауэлл в фильме "Скандал"

Кадр из фильма Скандал
4 из 5

Малкольм Макдауэлл в фильме "Скандал"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Скандал"
Кадр из фильма Скандал
5 из 5
Кадр из фильма "Скандал"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
1 из 5
Николь Кидман в фильме "Скандал"
© Централ Партнершип
2 из 5

Марго Робби в фильме "Скандал"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
3 из 5

Шарлиз Терон в фильме "Скандал"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
4 из 5

Малкольм Макдауэлл в фильме "Скандал"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
5 из 5
Кадр из фильма "Скандал"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Карлсон была первой, но не единственной: к ней присоединились другие коллеги-женщины. Итог: Айлс оставил свой пост, а компании пришлось пойти на изменения в рабочем кодексе.
Роли других "мятежниц" играют Шарлиз Терон, Марго Робби. У них в команде также Кейт Маккиннон и Эллисон Дженни.

Ужасы в розовом цвете

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"Кадр из фильма "Цвет из иных миров"
Кадр из фильма Цвет из иных миров
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
Кадр из фильма "Цвет из иных миров"
Николасу Кейджу понравилось мрачное амплуа — вслед за жуткой и кровавой "Мэнди" 2017 года он снова снялся в ужастике. На этот раз в "Цвете из иных миров" по одноименному рассказу Говарда Лавкрафта 1927 года.
На лужайку перед лесной усадьбой Нейтана Гарднера (Кейдж) падает метеорит и зловеще светится розовым цветом. Семья главного героя начинает видеть странные образы, окрашенные такими же неестественными оттенками.
Режиссер — южноафриканец Ричард Стэнли, снявший сай-фай-хоррор "Железо" и "Остров доктора Моро" с Марлоном Брандо и Вэлом Килмером.
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"Кадр из фильма "Цвет из иных миров"
Кадр из фильма Цвет из иных миров
1 из 2
Кадр из фильма "Цвет из иных миров"
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"

Сцена из фильма "Цвет из иных миров"

Кадр из фильма Цвет из иных миров
2 из 2

Сцена из фильма "Цвет из иных миров"

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
1 из 2
Кадр из фильма "Цвет из иных миров"
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
2 из 2

Сцена из фильма "Цвет из иных миров"

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"

"Из всех режиссеров, которых я мог себе представить, конечно, только у Ричарда получилось бы создать на экране инопланетный фосфоресцирующий розовый цвет, который вызывает у зрителя леденящий душу ужас перед тайнами космоса", — отмечает Кейдж.

Получилось красочно и жутко — смесь хоррора с фантастикой, разукрашенная неестественными оттенками.

А что еще?

© Paramount Pictures (1994)

Кадр из фильма "Форрест Гамп"

Кадр из фильма Форрест Гамп
1 из 3

Кадр из фильма "Форрест Гамп"

© Paramount Pictures (1994)
© RWV Films

Сцена из фильма "Только ты"

Кадр из фильма Только ты
2 из 3

Сцена из фильма "Только ты"

© RWV Films
© RWV Films

Кадр из фильма "Только ты"

Кадр из фильма Только ты
3 из 3

Кадр из фильма "Только ты"

© RWV Films
1 из 3

Кадр из фильма "Форрест Гамп"

© Paramount Pictures (1994)
2 из 3

Сцена из фильма "Только ты"

© RWV Films
3 из 3

Кадр из фильма "Только ты"

© RWV Films
Этими фильмами прокат не ограничивается. Например, в кино можно посмотреть классику — на этой неделе перезапустят "Форреста Гампа". Или мелодраму "Только ты", в которой главные герои Элена (Лайа Коста) и Джейк (Джош О’Коннор) знакомятся в новогоднюю ночь, влюбляются, а потом сталкиваются с реальностью: у них не может быть детей. Сначала они поддерживают друг друга, а потом каждый невольно начинает винить партнера в неудачах. Но режиссер Гарри Футлифф настаивает, что фильм — история о настоящей любви.
© Предоставлено A-One FilmsКадр из фильма "Невероятная"
Кадр из фильма Невероятная
1 из 2
Кадр из фильма "Невероятная"
© Предоставлено A-One Films
© Предоставлено A-One Films

Джулианна Мур в фильме "Невероятная"

Кадр из фильма Невероятная
2 из 2

Джулианна Мур в фильме "Невероятная"

© Предоставлено A-One Films
1 из 2
Кадр из фильма "Невероятная"
© Предоставлено A-One Films
2 из 2

Джулианна Мур в фильме "Невероятная"

© Предоставлено A-One Films
Эстеты оценят "Невероятную" от Луки Гуаданьино. Нью-йоркская писательница Франческа (Джулианна Мур) возвращается на родину в Италию. Дома она вспоминает о своей жизни и начинает по-новому смотреть на вещи. Ждите много искусства и красивых костюмов. Местами напоминает "Одинокого мужчину".
А еще до проката добралась картина "Ню", мелодрама от Ян Гэ, премьера которой состоялась на Московском кинофестивале в 2018 году. Главная героиня, китаянка, ищет в Москве свою любовь и делится в видеоблоге мыслями и переживаниями.
Кадр из фильма Офицер и шпион
6 февраля, 08:00Культура
Дело Дрейфуса и Хищные птицы. Лучшие фильмы недели
11400111
КультураМарго РоббиКино и сериалыНадежда МихайловаЖора КрыжовниковШарлиз ТеронМэттью МакКонахиНиколь КидманАлександр Петров (актер)Николас КейджДжулианна Мур (Джули Смит)Стивен КингЛондон
Рекомендуем
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
"Газовый армагеддон": что происходит
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Президент РФ Владимир Путин
Западные эксперты назвали тех, кто помогает Путину "разваливать Запад"
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
20:24В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
20:20Число очень богатых людей в мире выросло на 10% в 2019 году
Лента новостейМолния